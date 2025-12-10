Тариф на воду 2026: для кого платіжки зростуть і чому це неминуче

Підвищення комунальних тарифів в Україні є чутливим питанням, яке залежить від політичної волі керівництва держави. У 2026 році для жителів великих міст зростання цін на послуги централізованого водопостачання й водовідведення не заплановане, проте в менших громадах воно відбудеться.

Чи можуть тарифи на воду зрости у 2026 році?

Експертка з питань ЖКГ Христина Ненно в коментарі 24 Каналу розповіла, що ймовірність підвищення тарифів на воду для населення великих міст у 2026 році існує, зокрема в разі зростання цін на електроенергію.

Дивіться також До 1 грудня 2026 року: хто в Україні зможе купувати газ за пільговою ціною

Водоканали великих міст є ліцензіатами Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, тож саме НКРЕКП встановлює для них тарифи на водопостачання й водовідведення.

Христина Ненно Експертка у сфері житлово-комунального господарства Імовірність 50 на 50. Коли востаннє намагалися підвищити тарифи, це викликало суспільне невдоволення і рішення скасували, Кабмін втрутився. Виходимо з того, чи буде зростати ціна на світло. Якщо все-таки підуть на цей крок і підвищать тарифи для побутових споживачів, тоді, я думаю, у 2026-му році в економічному обґрунтуванні, яке водоканали подадуть до НКРЕКП, уже будуть спроби підвищити.

У коментарі 24 Каналу економіст Олег Пендзин розповів, що перспективи зростання комунальних тарифів у 2026 році є, проте водночас постає питання щодо спроможності населення сплачувати за ними.

Олег Пендзин Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Напевно, ми побачимо влітку 2026 року зростання цін як мінімум на електроенергію для населення. Але все одно буде лишатися різниця між фактичною ціною й державно регульованою. Ринкову вартість тарифів на житлово-комунальні послуги, у першу чергу на електричну енергію й газ, населення не потягне. Треба розуміти, що право на субсидії обмежене: не всі мають і не в повному обсязі.

За даними НКРЕКП, витрати на електроенергію для централізованого водопостачання великих міст є значними й становлять у середньому близько третини в структурі виробничої собівартості.

До прикладу, близько 18% – у тарифі Дніпроводоканалу, 42% – Львівводоканалу, 48% – Харківводоканалу, 29% – Київводоканалу. Значну частку електроенергія займає й у витратах на водовідведення.

Чому в деяких громадах підвищують тарифи на воду?

Тарифи підприємств, які надають послуги з водопостачання й водовідведення в Україні, можуть встановлювати НКРЕКП та місцева влада. Великі водоканали є ліцензіатами Нацрегулятора й підпорядковані йому, тоді як менші – місцевим радам.

На час воєнного стану й шість місяців після його припинення в Україні діє заборона на підвищення тарифів на постачання гарячої води для населення.

Холодне водопостачання не підпадає під мораторій, проте для 38 підпорядкованих НКРЕКП підприємств тариф для населення планують залишити незмінним з 1 січня 2026 року. Про це йдеться в проєктах постанов, які розглянули 2 грудня на засіданні Нацкомісії.

Нагадаємо! Улітку 2023 року НКРЕКП ухвалило рішення підвищити ціни на холодну воду. Середньозважене зростання тарифів мало становити 32%. Проте невдовзі після критичних висловлювань з боку президента та прем’єр-міністра України рішення скасували.

Нині зростання цін на воду можливе в невеликих громадах, де місцева влада регулює тарифи для підприємства, які займаються водопостачанням і водовідведенням.

Чим обертається політика заморожування тарифів для водоканалів?

Зафіксовані кілька років тому тарифи на воду не покривають реальних витрат підприємств на надання послуги, які постійно зростають. Через це водоканали накопичують борги, зокрема за електроенергію.

Запропонований для покриття різниці в тарифах механізм зі спрямуванням 4% ПДФО громадам, коштом якого мали компенсувати нестачу, на практиці спрацював не всюди.

Крім того, ситуацію загострює й зростання заборгованості з боку населення. За даними "Опендатаботу", станом на початок листопада у структурі нових боргів за комунальні послуги за 2025 рік 18% становить водопостачання.

Є величезні питання щодо різниці в тарифах. Росте дуже серйозно заборгованість за комунальні послуги: вона досягла шаленого рівня. Усе це говорить про величезний відрив фактичної ціни на послуги й тієї, що ми маємо зараз,

– говорить економіст Олег Пендзин.

Експертка у сфері ЖКГ Кристина Ненно зауважує, що українські міста постають перед проблемою застарілого житлового фонду та комунікацій. Нестача ж коштів обмежила можливості водоканалів і підприємств теплоенерго модернізувати обладнання й зношені мережі.

До повномасштабного вторгнення вони мали грандіозні плани комплексної заміни спочатку певних ділянок, а потім і всіх мереж, тому що термін їхньої експлуатації вийшов. Зараз вони реагують лише точково, мотивуючи це браком коштів. Є велика заборгованість за житлово-комунальні послуги, через що в них немає грошей на те, щоб плани комплексної заміни й модернізації мереж втілювати в життя,

– каже Христина Ненно.

У 2022 році стягнення боргів за комунальні послуги заборонили, проте у 2023 році цю можливість повернули з винятками для тимчасово окупованих територій України. За словами експертки Кристини Ненно, нині постачальники послуг активно працюють з боржниками й через суди стягують несплачені кошти.

Важливо! У разі необхідності отримати субсидію на сплату за комунальні послуги можна, звернувшись до Центру надання адміністративних послуг.

Де зростуть тарифи на постачання й відведення води у 2026 році?

У 2025 році низка громад України анонсувала зростання тарифів на холодну воду для своїх жителів.

У січні здорожчає вода в Куликівській громаді на Чернігівщині. Централізоване водопостачання для всіх категорій споживачів коштуватиме 38,24 гривні за кубометр (раніше – 35,26 гривні), а водовідведення для населення – 75 гривень (до цього – 65 гривень).

на Чернігівщині. Централізоване водопостачання для всіх категорій споживачів коштуватиме 38,24 гривні за кубометр (раніше – 35,26 гривні), а водовідведення для населення – 75 гривень (до цього – 65 гривень). Нові тарифи на воду з 1 січня 2026 року діятимуть у місті Буськ на Львівщині. Централізоване водопостачання для населення зросте в ціні з 50,76 гривні за кубометр до 56,92 гривні, а водовідведення – з 26,52 до 27,38 гривні за кубометр.

на Львівщині. Централізоване водопостачання для населення зросте в ціні з 50,76 гривні за кубометр до 56,92 гривні, а водовідведення – з 26,52 до 27,38 гривні за кубометр. Підвищення тарифів з нового року затвердили також у Дубному на Рівненщині. Централізоване водопостачання здорожчає до 34,63 гривні за кубометр (до підйому – 28,21 гривні), а водовідведення коштуватиме 42,11 гривні за кубометр (раніше – 31,52 гривні).

на Рівненщині. Централізоване водопостачання здорожчає до 34,63 гривні за кубометр (до підйому – 28,21 гривні), а водовідведення коштуватиме 42,11 гривні за кубометр (раніше – 31,52 гривні). Рішення про зміну тарифів на воду для населення з січня 2026 року ухвалила Козелецька громада на Чернігівщині. Ціна на централізоване водопостачання для жителів становитиме 33,3 гривні за кубометр (+3,60 гривні), а водовідведення – 90,3 гривні за кубометр (-9,96 гривні)

на Чернігівщині. Ціна на централізоване водопостачання для жителів становитиме 33,3 гривні за кубометр (+3,60 гривні), а водовідведення – 90,3 гривні за кубометр (-9,96 гривні) В Острозькій громаді на Рівненщині підвищення тарифів здійснюють у два етапи. З 1 листопада 2025 року водопостачання коштує 35,57 гривні за кубометр (попередня вартість – 31,19 гривні), а водовідведення – 61,45 гривні за кубометр (раніше – 51,73 гривні). З 1 січня ціна зросте до 36,42 гривні та 63,30 гривні за кубометр відповідно.

Про наміри збільшити тарифи на воду у 2026 році для населення повідомили також:

Канів;

Володимир;

Феодосіївська громада;

Білгород-Дністровський;

Городенка;

Дергачі;

Костопіль;

Богачеве;

Яготинська громада;

Коломия;

Городня;

Конотоп;

Жмеринка.

Скільки за воду платять жителі великих міст України?

Для жителів великих міст України, послуги яким надають водоканали-ліцензіати НКРЕКП, тарифи на воду не змінюються з 2022 року.