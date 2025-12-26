У Борисполі зростуть тарифи на воду з січня 2026 року: скільки коштуватиме куб
- З 1 січня 2026 року в Борисполі зростуть тарифи на водопостачання та водовідведення, і вартість послуг збільшиться.
- Місцева влада компенсуватиме частину тарифу на воду, проте вартість для населення зросте до 65 гривень 28 копійок за кубометр.
У Борисполі на Київщині з 1 січня 2026 року зростуть тарифи на водопостачання та водовідведення. Вода для населення стане значно дорожчою через непросту ситуацію у міському бюджеті.
Як зростуть тарифи на воду?
Виконавчий комітет Бориспільської міської ради на своєму засіданні 22 грудня ухвалив рішення про встановлення економічно обґрунтованих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення у місті, передає 24 Канал з посиланням на газету "Вісті".
Дивіться також Назвали вартість електроенергії з 1 січня: хто платитиме більше в новому році
Директор підприємства "Бориспільводоканал" Василь Куракса пояснив, що підвищення цін на воду викликане загальним зростанням складових тарифу. Зокрема, під час формування нових розцінок врахували:
- підвищення вартості електроенергії на 14%;
- здорожчання пального на 1,5%;
- збільшення розміру прожиткового мінімуму на наступний рік на 9,9%.
Останній показник впливає на заробітну плату працівників водоканалу, тому береться до уваги під час розрахунку тарифу.
У підсумку вода у Борисполі з 1 січня тариф зросте на понад 5 гривень.
На 2025 рік у нас економічно затверджений тариф становив 69 гривень 42 копійки. На сьогодні вартість економічно обґрунтованого тарифу збільшилася на 8% і становить 74 гривні 94 копійки,
– розповів Куракса.
Варто знати! Минулого року тарифи на воду у Борисполі теж зросли. Тоді Бориспільська міська рада наприкінці грудня підняла вартість водопостачання і водовідведення для всіх категорій споживачів на 5,82 гривні.
Яку ціну платитиме за воду населення?
Водночас протягом 2025 року місцева влада компенсувала жителям Борисполя різницю в тарифах на воду, щоб зменшити навантаження на населення.
- Компенсація становила 13,86 гривні за один кубічний метр водопостачання і водовідведення;
- Таким чином бориспільці платили за воду по 55 гривень 62 копійки, а все решту водоканалу доплачували з бюджету.
Цього року після підвищення тарифів на воду депутати Бориспільської міської ради на сесії затвердили "Програму відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення Бориспільської міської територіальної громади на 2026 рік".
За цією програмою, у бюджеті передбачене фінансування у сумі 19 мільйонів 429 тисяч гривень на компенсацію вартості води.
Втім, навіть з компенсацією з бюджету вартість води для жителів Борисполя значно зросте у 2026 році – майже на 10 гривень.
У наступному році ситуація з бюджетом складніша, тому сума компенсації зменшилася до 9 гривень 66 копійок, а тариф для населення становитиме 65 гривень 28 копійок,
– повідомив очільник водоканалу.
Чому у деяких містах дорожчає вода?
В Україні тарифи на послуги водопостачання та водовідведення встановлюють як Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг, так і органи місцевого самоврядування. Великі водоканали працюють за ліцензіями НКРЕКП і перебувають під її контролем, тоді як менші підприємства регулюються рішеннями місцевої влади.
Під час дії воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення в країні зберігається мораторій на підвищення тарифів на гарячу воду для населення. Водночас холодне водопостачання під цю заборону не підпадає.
Однак для 38 водоканалів, що підпорядковуються НКРЕКП, з 1 січня 2026 року тариф для побутових споживачів планують залишити на чинному рівні. Це передбачено проєктами рішень, які Нацкомісія розглянула на засіданні 2 грудня.