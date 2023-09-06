Чи варто все ж чекати: що буде з тарифами на воду восени
Влітку тривала активна дискусія щодо того, чи варто підвищувати тарифи на водопостачання та водовідведення в Україні. Проте нині ситуація стала зрозумілою.
Чи зміняться ціни на воду восени
Хоча раніше НКРЕКП заявляла про підвищення вартості води на 32%, влада виступила категорично проти цього рішення і його відмінили. Це сталося завдяки закликам прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
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Тож восени вартість води для населення залишиться на колишньому рівні. Проте цілком ймовірно, що у майбутньому ціна зросте, адже регулятор неодноразово скаржився на дефіцит грошей.
Тарифи виглядають наступним чином:
- Дніпроводоканал: водопостачання – 25,21 гривні за кубометр, водовідведення – 20,76 гривні за кубометр;
- Львівводоканал: водопостачання – 17,29 гривні за кубометр, водовідведення – 8,59 гривні за кубометр;
- Київводоканал: водопостачання – 16,16 гривні за кубометр, водовідведення – 14,22 гривні за кубометр;
- Вінницяоблводоканал: водопостачання – 17,29 гривні за кубометр, водовідведення – 8,59 гривні за кубометр;
- Луцькводоканал: водопостачання – 12,20 гривні за кубометр, водовідведення – 16,21 гривні за кубометр;
- Кривбасводоканал: водопостачання – 15,97 гривні за кубометр, водовідведення – 15,39 гривні за кубометр;
- Житомирводоканал: водопостачання – 18,26 гривні за кубометр, водовідведення – 19,27 гривні за кубометр;
- ВУВКГ Ужгорода: водопостачання – 26,52 гривні за кубометр, водовідведення – 16,34 гривні за кубометр;
- Водоканал Запоріжжя: водопостачання – 17,80 гривні за кубометр, водовідведення – 10,56 гривні за кубометр;
- Івано-Франківськводоекотехпром: водопостачання – 12,94 гривні за кубометр, водовідведення – 15,28 гривні за кубометр;
- Сєвєродонецькводоканал: водопостачання – 9,66 гривні за кубометр, водовідведення – 8,64 гривні за кубометр;
- Миколаївводоканал: водопостачання – 17,53 гривні за кубометр, водовідведення – 16,51 гривні за кубометр;
- Інфоксводоканал (Одеса): водопостачання – 17,91 гривні за кубометр, водовідведення – 17,24 гривні за кубометр;
- Кременчукводоканал: водопостачання – 14,30 гривні за кубометр, водовідведення – 17,96 гривні за кубометр;
- Рівнеоблводоканал: водопостачання – 16,68 гривні за кубометр, водовідведення – 15,91 гривні за кубометр;
- Міськводоканал (Суми): водопостачання – 15,98 гривні за кубометр, водовідведення – 16,67 гривні за кубометр;
- Тернопільводоканал: водопостачання – 17,58 гривні за кубометр, водовідведення – 19,12 гривні за кубометр;
- Харківводоканал: водопостачання – 16,03 гривні за кубометр, водовідведення – 8,48 гривні за кубометр;
- ВУВКГ Херсона: водопостачання – 15,78 гривні за кубометр, водовідведення – 14,91 гривні за кубометр;
- Хмельницькводоканал: водопостачання – 14,17 гривні за кубометр, водовідведення – 13,22 гривні за кубометр;
- Черкасиводоканал: водопостачання – 13,84 гривні за кубометр, водовідведення – 13,80 гривні за кубометр;
- Чернівціводоканал: водопостачання – 17,92 гривні за кубометр, водовідведення – 9,96 гривні за кубометр;
- Дніпро-Кіровоград: водопостачання – 25,21 гривні за кубометр, водовідведення – 20,76 гривні за кубометр;
- Чернігівводоканал: водопостачання – 15,56 гривні за кубометр, водовідведення – 15,34 гривні за кубометр.
Коли подавати показники лічильників на воду
Дані з лічильника води потрібно подавати щомісяця до 28 числа. Зробити це можна у наступні способи:
- в особистому кабінеті;
- на сайті;
- за допомогою Viber-бота або Telegram-бота у додатку;
- телефоном контакт-центру (044) 202-0202;
- у Центрах комунального сервісу (ЦКС) за телефоном 247-40-40, а також у Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ);
- записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.