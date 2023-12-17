Газ, вода та електроенергія: чи зміняться тарифи в 2024 році

Уряд "заморозив"частину тарифів до кінця опалювального сезону. Проте, після його закінчення, у 2024 році - українців може очікувати перегляд вартості ЖКП.

Яка ситуація з тарифами

Під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що тарифи на газ до кінця опалювального сезону залишаються без змін.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Уряд забезпечив незмінність тарифів на газ для населення в осінньо-зимовий період. Ціна на газ, на тепло та гарячу воду залишиться без змін.

Які причини зростання тарифів

Втім, за 2023 рік вартість тарифів загалом стала більшою на 13% у порівняно з минулим року. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов розповів, що зростання тарифу на газ – це обов'язкова умова для розвитку та покращення газової системи, передає 24 Канал.

На додаток, міжнародні партнери також продовжують наполягати на лібералізації вартості електроенергії та газу. Однак, споживачам панікувати не варто. Такого роду зміни можливі лише внаслідок рішення українського уряду.

Якими будуть тарифи на газ у 2024 році

Необхідно враховувати можливі атаки росіян і імовірний дефіцит системи, унаслідок ураження критичної інфраструктури.

Дія ПСО продовжена до 15 квітня 2024 року, за якою постачальники тепла отримують від "Нафтогазу" обсяги блакитного палива за фіксованою ціною. Відтак:

для виробників тепла, які забезпечують бюджетні установи, вартість газу з ПДВ залишиться на рівні 16 390 гривень;

а от для виробників тепла для промисловості ціна буде ринковою.

Що таке ПСО

Покладання спеціальних обов'язків для учасників ринку природного газу урядом, коли неринкові ціни небезпечні для вразливих верств населення, або взагалі для всього населення

Звертаємо вашу увагу, що послугами від "Нафтогазу" користується понад 90% побутових споживачів в Україні, які платять за кубометр газу з ПДВ 7,96 гривні.

Водопостачання та водовідведення

Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планувала з 1 липня 2023 року підвищити тарифи на послуги для 34 водоканалів на 32%. Втім це рішення було скасовано.

Як розповів Костянтин Ущаповський, голова НКРЕКП, президент України Володимир Зеленський висловився проти рішення про перегляд тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення в період воєнного стану.

Ціни на електроенергію

Цьогоріч відчутні зміни відбулися із тарифами на електроенергію. Все через руйнування енергетичної інфраструктури України росіянами.

Відтак, влітку 2023 року тариф на електроенергію для побутових споживачів склав 2,64 гривні за кіловат-годину. Раніше населення платило за двома тарифами: споживання щомісяця електроенергії до 250 кіловатів – 1,44 гривні, понад 250 кіловатів – 1,68 гривні.

За рік повномасштабного вторгнення Росія завдала збитків енергетичній інфраструктурі на 8 мільярдів.