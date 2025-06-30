Тарифи на світло та газ планують підвищити після війни: в МВФ назвали коли це буде

Попри деяке підвищення тарифів в Україні під час воєнного стану, українські споживачі все ще платять значно менше ринкової ціни за комунальні послуги. Після закінчення війни це може зміниться.

Коли в Україні можуть переглянути тарифи на комунальні послуги

Протягом 6 місяців після закінчення воєнного стану в Україні органи влади мають намір створити карту поступової лібералізації ринку газу та електроенергії, передає 24 Канал з посиланням на меморандум МВФ.

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Ця карта охоплюватиме реформи та плани щодо підвищення тарифів, механізмів розв'язання проблем заборгованості в енергетичній системі з боку гравців у секторі та комплексну схему захисту найбільш вразливих домогосподарств.

Робоча група ключових державних зацікавлених сторін, включаючи макроекономічно критичні державні підприємства, допоможе просунути роботу над дорожньою картою та координувати технічний аналіз,

– йдеться у матеріалі МВФ.

У МВФ зазначають, що децентралізований енергетичний сектор, зокрема з відновлювальними джерелами енергії, відіграватиме вирішальну роль у повоєнному відновленні України на шляху до вступу до ЄС.

Нагадуємо! З 2022 року тариф на газ для побутових споживачів від "Нафтогазу" залишається на рівні 7,96 гривні за кубометр не змінювався з 2022 року. Тариф на електроенергію від 2022 року переглядався двічі: спочатку до 2,64 гривні за кіловат, а потім до 4,32 гривні за кіловат.