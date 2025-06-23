Опалювальний сезон в Україні: тепло постачатимуть за новими правилами

В Україні затвердили нові правила щодо користування тепловою енергією. Це відбулося на засіданні НКРЕКП 18 червня 2025 року.

Постачання тепла взимку

Правила користування передбачають низку гарантій щодо доступу до систем теплопостачання для користувачів теплової енергії, передає 24 Канал з посиланням на НКРЕКП.

Читайте також Підготовка до зими у розпалі: чи встигне Україна імпортувати достатньо газу

Прийняттю Правил користування передувало їх активне обговорення робочою групою за участі центральних органів виконавчої влади, громадських організацій та спілок, 18-ти підприємств теплокомуненерго, а також експертів у сфері теплопостачання,

– йдеться у тексті.

Наголошується, що метою цих гарантій є недопущення зловживання монопольним становищем окремими суб’єктами господарювання галузі теплопостачання. Зокрема йдеться й про теплотранспортуючі організації.

Правила користування передбачають:

гарантії щодо доступу до систем теплопостачання для користувачів теплової енергії,

права, обов’язки та відповідальність користувачів;

врегулювання питань вирішення спорів між учасниками договірних відносин;

особливості розрахунку за теплову енергію, втрат теплової енергії в теплових мережах та витоків

теплоносія між користувачами;

засади обліку теплової енергії;

перерахунок вартості за недотримання договірних відносин;

запровадження конкурентної системи теплопостачання для визначення особливостей функціонування системи централізованого теплопостачання незалежних виробників.

Зауважте! Правила також містять у собі договорів купівлі-продажу теплової енергії, транспортування теплової енергії, постачання теплової енергії тощо.