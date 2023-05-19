Варто економити світло: одна з теплових електростанцій припинила роботу через обстріл

19 травня 2023, 16:53
Читать новость на русском

Джерело:

ДТЕК

Одна з теплоелектростанцій нашої держави призупинила роботу внаслідок ворожого обстрілу магістральних ліній. Через це можуть бути проблеми зі світлом у жителів низки областей.

У ніч проти 19 травня, російські загарбники вчергове запустили по Україні ракети, безпілотники та артилерійські снаряди. Через цю атаку одна з ТЕС групи ДТЕК (диверсифікованого енергетичного холдингу) припинила виробництво електроенергії.

Дивіться також Внаслідок обстрілів тисячі українців без світла: яка ситуація в енергосистемі 19 травня

Що відомо

Власне, руйнувань зазнали саме магістральні лінії. Вони забезпечували видачу потужності однієї з ТЕС ДТЕК Енерго.

Внаслідок цього станція припинила виробництво електроенергії. Енергетики активно працюють над відновленням видачі потужності в енергосистему. Свої дії вони синхронізують з "Укренерго",
– йдеться в повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що у травні генеруючі підприємства ДТЕК Енерго російські загарбники атакували тричі, а з вересня 2022 року – аж 33 рази.

Атака 19 травня: коротко про наслідки

  • На Запоріжжі внаслідок артилерійського обстрілу було знеструмлено 8 населених пунктів – близько 4,7 тисячі споживачів залишилися без світла.
  • У Донецькій області через атаку без електроенергії залишились 7 населених пунктів – у них проживає орієнтовно 10,2 тисячі споживачів.
  • У Львівській області уламок одного з БпЛА впав на об'єкт енергетичної інфраструктури, через що світла не було в жителів одного з населених пунктів.
  • Разом з тим з відсутністю електроенергії могли стикатись мешканці Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської, Київської та інших областей.


Як підготуватись на випадок відключення світла / Зображення 24 Каналу


Як правильно користуватись свічками / Інфографіка 24 Каналу

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак