В Естонії затримали танкер російського тіньового флоту
- В естонських водах було затримано нафтовий танкер Kiwala, який належить Росії і перебуває під санкціями Євросоюзу.
- Судно раніше ходило під прапором Джибуті, а його власники та керівники регулярно змінювалися, щоб уникнути зв'язків з Росією.
Станом на ранок, 11 квітня, в естонських водах було затримано нафтовий танкер з назвою Kiwala. Як відомо, це судно займається експортом російської сирої нафти та нафтопродуктів у треті країни та належить Росії.
Що відомо про затримане Естонією судно
Як повідомив естонський командувач Військово-морськими силами, Іво Вярк, затримане судно не підозрюють в загрозі критичній інфраструктурі, передає 24 Канал з посиланням на ERR.
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Водночас відомо, що судно під санкціями Євросоюзу, а його маршрут пролягав до російської Усть-Луги. Крім того, останнім часом танкер ходив прапором Джибуті.
- Операція по захопленні була спланована заздалегідь, ввечері 10 квітня, розпочалася вона о третій ночі 11 квітня. Також, було залучено вертоліт.
- Зараз судно перебуває на схід від острова Аегна. За ним наглядають два військові кораблі, свідчать дані MarineTraffic.
- Перебуває на танкері 24 людини, а його капітан – громадянин Китаю, який співпрацює зі слідством.
Зверніть увагу! Власники і керівники судна регулярно змінювалися, щоб уникнути прямих зв'язків з Росією і приховати справжніх вигодонабувачів, повідомляє український портал War&Sanctions.