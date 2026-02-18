Порти тіньового флоту Росії під загрозою паралічу: що сталося й чим це загрожує

Сувора зима 2026 року б'є по морському експорту сирої нафти Росією, який здебільшого проходить через Балтійське море. Нині довкола ключових російських портів утворилася товста крига, яка перешкоджає руху суден.

Наскільки важливий для Росії експорт нафти через Балтійське море?

Балтійське море є одним із ключових шляхів для експорту російської сирої нафти. Проблеми через зледеніння вод довкола портів є сезонними, тоді як системна протидія західних країн тіньовому флоту, що обслуговує Росію, ускладнює експорт у тривалій перспективі. Про це в коментарі 24 Каналу розповів економіст Іван Ус.

За оцінкою експерта, експорт сирої нафти через порти Балтійського моря значно перевищує обсяги торгівлі цією сировиною через Чорне море, тож має істоте значення для російської економіки.

Росія використовує танкери тіньового флоту для експорту енергоресурсів зокрема через балтійські порти, аби обходити західні санкції.

Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень В умовах запровадження обмежень на торгівлю й поступової відмови від російських енергоносіїв у Європі морський експорт для Росії стає дуже й дуже важливим. Багато експертів, які займаються цим питанням, взагалі люблять казати, що саме морський експорт нафти та нафтопродуктів – це те, що дозволяє Росії перебувати у війні проти України.

Як пише Bloomberg, Росія зазнає труднощів із експортом сирої нафти та нафтопродуктів через Балтійське море. Причиною є рекордна за останні 15 років крига на Фінській затоці, товщина якої сягає 25 сантиметрів, і нестача танкерів зі зміцненими корпусами.

Видання повідомляє, що адміністрації нафтового терміналу в Приморську та паливного порту у Висоцьку з 16 лютого зобов'язали судна нельодового класу мати індивідуальний криголамний супровід.

Зверніть увагу! Росії бракує криголамів у Балтійському морі. Судна стоять у черзі по 5 – 7 днів у пункті збору криголамних конвоїв, аби увійти в порти. Щоб розв'язати цю проблему, Росія до кінця лютого хоче перемістити у Фінську затоку криголами "Сибір" та "Мурманськ" із Арктики, збільшивши флот до шести.

Економіст Іван Ус зауважує, що Росія не прорахувала ризиків довгої війни з санкціями та обмеженнями, адже готувалася до швидкої перемоги над Україною. Тож нині має дефіцит танкерів льодового класу, які є дуже важливими для північного шляху.

Щодо проблем із заледенінням і взагалі щодо Фінської протоки – це, зрозуміло, сезонний фактор. Але якщо партнери реально будуть протидіяти російському флоту, насамперед тіньовому танкерному, який допомагає Росії, ефект може бути дуже довгим. Основа російської економіки – це можливість продавати свої енергоресурси. Не буде цієї можливості – стане суттєво грошей, зокрема для продовження соціальних виплат держави,

– говорить економіст Іван Ус.

За даними Bloomberg, у першій половині лютого експорт нафти з Приморська скоротився на третину в порівнянні з попереднім роком – до 490 тисяч барелів на добу. Станом на 16 лютого в районі балтійських портів перебували 23 танкери, з яких тільки три прибули минулого тижня, але ще не завантажилися.

Якщо товщина льоду у Фінській затоці зросте до 30 – 50 сантиметрів, з 1 березня порти Приморськ, Усть-Луга й Висоцьк заборонять вхід суднам, що не належать до льодового класу незалежно від наявності супроводу. Нині Усть-Луга пускає судна нельодового класу без обмежень.

Які нові санкції готують для обмеження експортних можливостей Росії?