З перших днів війни Росії проти України Захід ударив по Москві економічними санкціями, спрямованими на "задушення прибутків" від продажу нафти. Але Росія швидко знайшла спосіб і далі заробляти на ній.

Що відомо про тіньові танкери Росії?

Кремль створив величезний флот зношених суден із непрозорою власністю, які таємно перевозять її паливо на віддалені ринки, обходячи санкції та приносячи прибуток, пише 24 Канал з посиланням на NYT.

Тепер стає дедалі зрозуміліше, що стрімке зростання цього "тіньового флоту" має серйозні та потенційно довготривалі наслідки,

– йдеться у матеріалі.

Ризиковані судна становлять загрозу довкіллю, а сама тенденція створила величезну нелегальну економіку морських перевезень, яка може існувати й після завершення війни. Це може прокласти шлях для того, щоб країни й надалі обходили чинний порядок:

Росія та Іран як постачальники; а Китай та Індія як покупці.

Ян Ралбі, експерт із морської безпеки та засновник дослідницької компанії I.R. Consilium заявив, що санкції не виводять їх із бізнесу. Вони виводять їх із легального бізнесу.

За даними дослідницької компанії S&P Global Market Intelligence, "тіньовий флот" становить близько 17% усіх чинних нафтових танкерів у світі. На початку цього року він налічував 940 суден – на 45% більше, ніж роком раніше.

Зауважте! Хоча деякі судна з сумнівною власністю й практиками існували ще до повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, вони стали значно поширенішими після початку конфлікту.

Наприкінці того ж року Європа заборонила морський імпорт російської нафти. Росії терміново потрібні були нові покупці – Індія та Китай. Але на далекі маршрути судна йшли довше, тож знадобилося більше кораблів.

Росія також прагнула уникнути цінової стелі. "Велика сімка", ЄС та Австралія заборонили надавати страхування й інші послуги, якщо російська нафта продавалася дорожче ніж 60 доларів за барель (згодом ЄС і Британія знизили цей поріг ще більше).

Тому пов’язані з Росією судна почали користуватися сумнівним страхуванням або взагалі плавати без нього. Вони ходили під чужими прапорами та передавали неправдиву інформацію про місце завантаження,

– пояснили у NYT.

За даними S&P, середній вік таких танкерів – близько 20 років, тоді як у нафтовому флоті загалом – 13.

Зверніть увагу! Є підозри, що такі судна здійснювали й підводні диверсії – пошкоджували трубопроводи чи кабелі, маскуючи це під аварії.

Ще одна очевидна проблема – "тіньовий флот" значно знизив ефективність цінової стелі. Гроші й далі надходять у російський бюджет, допомагаючи фінансувати війну.

Бен Гарріс, колишній чиновник Мінфіну США й один з архітекторів цінової стелі, зазначає: навіть попри недоліки, санкції обходяться Росії дорого. Перевезення нафти до Індії чи Китаю та створення тіньового флоту коштує багато.

ЄС заніс у санкційні списки вже понад 500 суден, що змушує порти неохоче співпрацювати з ними. США, Британія, Канада та Австралія також ведуть боротьбу проти цих кораблів. Мета – зробити їх ізгоями морів. Але Росія й далі додає нові судна.

Важливо! Однак це недосконале рішення. Тіньові судна знаходять способи обходити заборони – розвантажуються в морі або "стрибками по прапорах" змінюють реєстрацію, щоб приховати свою особу.

Яким чином Китаю вдається купувати нафту?

Мережа брокерів та судновласників допомагає Росії продавати нафту до Китаю в обхід міжнародних санкцій, в організації схеми допомогли Іран та швейцарські адвокати. Продаж здійснюється через офшорні компанії, про що зазначає FT.

Йшлося про оформлення морських іпотек на нафтові танкери. Згідно з інформацією, троє юристів зі Швейцарії лише до 2023 року підписали іпотеки на понад 30 суден вартістю майже 1 мільярд доларів.

Зверніть увагу! Танкери перевозили нафту на мільярди доларів з Іраку та Венесуели, а потім ще й з Росії.

Що відомо про санкції проти тіньового флоту?