На скільки впав експорт російських нафтопродуктів?

Попередні дані за вересень вказують на помітне падіння постачання російських нафтопродуктів. Відвантаження з російських портів скоротилися приблизно на 300 тисяч барелів на добу в порівнянні з показниками трьох попередніх років за той же місяць, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Загальний обсяг транспортування нафтопродуктів з Росії за перші 15 днів вересня знизився до 1,94 мільйона барелів на добу.

При збереженні таких темпів вересень може стати місяцем з найнижчим середнім рівнем відвантажень, принаймні, з початку російського вторгнення в Україну на початку 2022 року.

Важливо! Це свідчить про те, що удари українських безпілотників дійсно мають відчутний вплив на російську нафтову галузь.

За оцінками аналітиків атаки на кілька великих НПЗ знизили обсяги переробки нафти в Росії до менше ніж 5 мільйонів барелів на добу — це мінімальний показник з квітня 2022 року. На тлі раннього сезонного зростання внутрішнього попиту падіння переробки призвело до поглиблення дефіциту бензину.

Примітно! Влада Росії обговорює можливість продовження заборони на експорт автомобільного палива до жовтня і закликала виробників перенаправити більше обсягів дизеля на внутрішній ринок.

На скільки впав морський експорт нафти?

Морський експорт нафти є основним індикатором видобутку в Росії, оскільки офіційна статистика засекречена. За даними відстеження танкерів, постачання сирої нафти за тиждень, що закінчився 14 вересня, різко скоротилися в порівнянні з недавніми максимумами.

Цікаво! Особливо помітним виявилося падіння відвантажень з портів Балтики після українських атак на важливі регіональні об'єкти.

Як впав експорт різних нафтопродуктів:

експорт дизельного пального і газойлю склав близько 699 тисяч барелів на добу – зниження на 12% в порівнянні з попереднім місяцем;

– зниження на 12% в порівнянні з попереднім місяцем; відвантаження нафти впали до 342 тисяч барелів на день – на 30% менше серпневого багатомісячного максимуму та найнижчий показник цього року;

– на 30% менше серпневого багатомісячного максимуму та найнижчий показник цього року; постачання мазуту зросли до 835 тисяч барелів на добу – максимум з квітня 2023 року;

– максимум з квітня 2023 року; постачання вакуумного газойлю, скоротилися до 53 тисяч барелів на добу ;

; експорт авіапального впав до 10 тисяч барелів на добу.

У вересні не зафіксовано експорту бензину і компонентів для змішування. Основна частина обсягів направляється в азіатські країни, перш за все в Індію.

Що потрібно знати про експорт нафтопродуктів з Росії?