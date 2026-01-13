"Вже 20% зупинилося": Зеленський розповів про боротьбу з "тіньовим флотом" Росії

Санкції проти "тіньового флоту", який Росія використовує для експорту своєї нафти та нафтопродуктів, дали відчутний результат. Наразі щонайменше 20% суден цього флоту зупинились.

Як вдалося зупинити судна "тіньового флоту"?

Про це за підсумками зустрічі із першим заступником керівника Служби зовнішньої розвідки України розповів президент Володимир Зеленський, передає 24 Канал з посиланням на його допис у Telegram.

Володимир Зеленський Президент України Завдяки нашим скоординованим з частиною держав заходам тиску на тіньовий флот щонайменше 20 % суден флоту зупинились, і Росія намагається компенсувати цю втрату залученням нових суден. Усі вони мають бути додані в санкційні списки.

Глава держави наголосив, що Україна разом з партнерами продовжить санкційний тиск на всю інфраструктуру тіньового флоту:

команди танкерів;

капітанів суден;

страховиків тощо.

За словами Зеленського, чинні обмеження морського експорту нафти, мають скоротити доходи Росії щонайменше на 30 мільярдів доларів. А додатковий тиск на "тіньовий флот" допоможе збільшить російські втрати ще більше, тим самим скоротивши можливості для фінансування війни.

Завдання всіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни, має бути в тому, щоб скорочувати російську здатність адаптуватись до тиску у відповідь на цю війну. Результативний тиск на агресора – це головне добриво для дипломатичного процесу. Дякую всім партнерам, які розуміють ситуацію саме так і працюють максимально ефективно на всіх санкційних треках,

– додав Зеленський.

Зауважте! Україна також планує проінформувати партнерів про нові схеми, які використовують китайські компанії, щоб обійти антиросійські санкції проти фінансового сектору.

Які санкції проти "тіньового флоту" запровадили?

ЄС продовжує боротьбу проти "тіньового флоту" Росії, який допомагає їй обходити обмеження. Зокрема, 18 грудня, Рада ЄС запровадила санкції ще проти 41 судна.

Цим танкерам заборонили заходити у європейські порти та отримувати увесь спектр послуг, які пов’язані із морськими перевезеннями.

Мета цих заходів – націлити санкції на позаєвропейські танкери, що входять до "тіньового флоту" Путіна, обходять механізм обмеження ціни на нафту або підтримують енергетичний сектор Росії,

– зауважили в Єврораді.

Після цього рішення загальна кількість танкерів "тіньового флоту" Росії, які потрапили під санкції ЄС, сягнула майже до 600 суден.

Важливо! Окрім того, в середині грудня ЄС увів санкції проти 5 осіб та 4 компаній, які підтримують "тіньовий флот" Москви. Мова йде про судноплавні компанії, причетні до діяльності цих танкерів в ОАЕ, В’єтнам;і та Росії.

Що відомо про затримання танкерів "тіньового флоту"?