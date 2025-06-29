Росія розширює тіньовий флот, щоб збільшити експорт газу попри санкції

Росія знову намагається розширити експорт зрідженого природного газу після того, як санкції США загальмували цей процес. Для цього Росії необхідні покупці, які готові порушити обмеження.

Як розширюють тіньовий флот Росії

Перевезення СПГ танкерами є перспективним джерелом доходів для Росії після початку повномасштабного вторгення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Щонайменше 13 суден, включаючи ті, що можуть плавати в крижаних водах, були залучені до потенційного обслуговування проекту Arctic LNG 2. Деякі з них кілька разів змінювали керівні компанії, щоб приховати фактичних власників. Згідно з даними відстеження суден, до них належать:

4 судна , які можуть працювати в крижаних водах, призначені для перевезення газу з Arctic LNG 2. Одне з них зараз стоїть біля цього заводу, а три простоюють у Баренцевому морі.

, які можуть працювати в крижаних водах, призначені для перевезення газу з Arctic LNG 2. Одне з них зараз стоїть біля цього заводу, а три простоюють у Баренцевому морі. 3 газовози також перебувають у Баренцевому морі.

також перебувають у Баренцевому морі. 2 кораблі на ремонті в Китаї, і ще один, імовірно, прямує туди.

на ремонті в Китаї, і ще один, імовірно, прямує туди. Одне судно стоїть біля плавучого сховища на Далекому Сході Росії.

стоїть біля плавучого сховища на Далекому Сході Росії. 2 судна простоюють у Фінській затоці. Раніше вони працювали на іншому російському заводі «Портовая», на який США наклали санкції в січні.

Росія справді має у своєму розпорядженні більше суден, порівняно з 2024 роком. Якщо вона зможе знайти покупців, цього невеликого флоту має бути достатньо для перевезення вантажів,

– сказав Мальте Гумперт, засновник Арктичного інституту.

Яка ситуація з покупцями газу в Росії

Нині ринок стежить, чи знайдуться покупці для Arctic LNG 2. Якщо експорт газу відновиться, це може знизити світові ціни на газ.

Представники Arctic LNG 2 спробували знайти клієнтів у Китаї та Індії. Чи були спроби успішні – невідомо. Аналітики кажуть, що найбільша проблема – це саме знайти покупців і налагодити постачання.

Судно "Ірис", яке зараз пришвартоване біля заводу Arctic LNG 2, може пройти коротким арктичним маршрутом до Азії, якщо дозволить погода влітку. Це можуть зробити, адже в Азії є покупці, що можуть бути готові обійти західні санкції. Китай – найімовірніший покупець, але попит там падає.