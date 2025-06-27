Є чіткий план, як змусити Росію зупинити війну: ексклюзивні деталі з "Форуму держави та бізнесу"

Сьогодні, 27 червня 2025 року, відбувся "Форум держави та бізнесу". Там була представлена розбита російська техніка, яка кожної ночі атакує українські міста.

Ведуча Дарина Трунова розповіла 24 Каналу, що значну частину компонентів для зброї росіянам постачають західні країни. Шокує те, що найбільше елементів для ворожої техніки до Росії надходить зі Сполучених Штатів Америки – 54%, із Європи – 25% та Азії – 21%.

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"Зрозуміло, чому Путін настільки проти, аби були запроваджені нові європейські та американський санкції", – сказала вона.

Що сприятиме завершенню війни

На форумі 27 червня виступив Володимир Зеленський, він підкреслив, чому санкції проти Росії є настільки важливими.

На жаль, навіть країни Заходу досі продовжують постачати обладнання росіянам. Наші експерти зафіксували вже сотні типів різних компонентів, які є у дронах та ракетах Росії,

– зауважив він.

Відомо про постачання верстатів окупантам із щонайменше 12 країн світу, зокрема із Китаю, Тайваню, Південної Кореї, Японії, Франції, Німеччини, Туреччини та США.

Окрім зброї, необхідно обмежувати постачання до Росії моделі штучного інтелекту, хмарні сервіси, обчислювальне обладнання та електроніку.

Також важливо, щоб західні партнери сприяли санкціям щодо енергетичної галузі Росії. Мовиться про ланцюги постачання енергоресурсів. Крім того, необхідно вводити обмеження проти капітанів танкерів та суден тіньового флоту країни-агресорки.

Днями все ж має бути ухвалений 18-й пакет санкцій від ЄС проти Росії. Також очікуємо санкції й від Сполучених Штатів Америки. У нашому МЗС наголошують, що це має дуже боляче вдарити по російській економіці,

– зазначила ведуча 24 Каналу.

Санкції проти Росії необхідні не лише Україні, але й країнам НАТО та ЄС, щоб змусити Путіна зупинитись, аби той не продовжував агресію і щодо інших країн.

За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, зараз Росія здатна виробляти більше боєприпасів, ніж усі країни Європейського Союзу разом взяті.

Як змусити Росію до миру

Під час "Форуму держави та бізнесу" Сибіга також зауважив, що окупантам вдається знаходити лазівки, щоб і далі отримувати кошти для продовження війни на території України.

Один день агресії Кремля коштує приблизно 1 мільярд. Росія досі заробляє більше, ніж витрачає на агресію в Україні. Ракетні та дронові атаки свідчать, що ворог і далі знаходить доступ до критично важливих компонентів: сировини, обладнання та програмного забезпечення,

– сказав він.

Необхідно перекрити Росії можливість обходити санкції, тому надзвичайно важливо вводити вторинні обмеження проти країн, які купують в окупантів енергоресурси.