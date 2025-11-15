До якого числа потрібно витратити тисячу від Зеленського

Українці мають право на разову фінансову допомогу в розмірі 1 000 гривень. Подати заявку на отримання коштів можна вже, починаючи з 15 листопада.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко пояснила, що тисячу Зеленського можна можна витратити на оплату комунальних послуг, купівлю ліків, продуктів харчування українського виробництва, крім підакцизних, книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги, передає 24 Канал.

До якого числа треба використати гроші?

За словами глави уряду, зимову тисячу потрібно використати до 30 червня 2026 року.

Подача заявок на отримання допомоги триватиме з 15 листопада по 24 грудня.

Зверніть увагу! Пенсіонери та отримувачі соціальних виплат через Укрпошту автоматично отримають 1000 гривень на рахунок, куди надходить пенсія або допомога. Додатково нічого робити не потрібно. Якщо ж пенсія надходить на банківський рахунок і людина не користується "Дією", з 18 листопада до 24 грудня можна звернутися до відділення Укрпошти та подати письмову заявку.

Що відомо про програму "зимова підтримка"?