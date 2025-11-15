До якого числа потрібно витратити тисячу від Зеленського
- Українці можуть отримати 1000 гривень одноразової фінансової допомоги.
- Заявки приймаються з 15 листопада по 24 грудня.
- Отримані кошти необхідно використати до 30 червня 2026 року.
Українці мають право на разову фінансову допомогу в розмірі 1 000 гривень. Подати заявку на отримання коштів можна вже, починаючи з 15 листопада.
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко пояснила, що тисячу Зеленського можна можна витратити на оплату комунальних послуг, купівлю ліків, продуктів харчування українського виробництва, крім підакцизних, книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги, передає 24 Канал.
До якого числа треба використати гроші?
За словами глави уряду, зимову тисячу потрібно використати до 30 червня 2026 року.
Подача заявок на отримання допомоги триватиме з 15 листопада по 24 грудня.
Зверніть увагу! Пенсіонери та отримувачі соціальних виплат через Укрпошту автоматично отримають 1000 гривень на рахунок, куди надходить пенсія або допомога. Додатково нічого робити не потрібно. Якщо ж пенсія надходить на банківський рахунок і людина не користується "Дією", з 18 листопада до 24 грудня можна звернутися до відділення Укрпошти та подати письмову заявку.
Що відомо про програму "зимова підтримка"?
- Український уряд планує надати кожному українцю по 1 000 гривень у рамках програми "зимова підтримка", виділивши для цього 11 мільярдів гривень. Фінансування виплат здійснюватиметься внаслідок перерозподілу коштів з інших програм соціального захисту, таких як "Соціальний захист дітей та сім'ї" та "Підтримка малозабезпечених сімей".
- Укрзалізниця запустила програму "УЗ-3000", що надає 3000 безоплатних кілометрів на подорожі Україною для всіх громадян, щоб зменшити навантаження у пікові періоди.
- Вразливі категорії осіб – малозабезпечені родини, люди, які є опікунами дітей, дитячі будинки сімейного типу, люди з інвалідністю І групи з-поміж внутрішньо переміщених осіб (ВПО), одинокі пенсіонери – можуть отримати одноразову допомогу на суму 6500 гривень.