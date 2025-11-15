До какого числа нужно потратить тысячу от Зеленского

Украинцы имеют право на разовую финансовую помощь в размере 1 000 гривен. Подать заявку на получение средств можно уже, начиная с 15 ноября.

Премьер-министр Юлия Свириденко объяснила, что тысячу Зеленского можно можно потратить на оплату коммунальных услуг, покупку лекарств, продуктов питания украинского производства, кроме подакцизных, книг, а также на благотворительные взносы или почтовые услуги, передает 24 Канал.

До какого числа надо использовать деньги?

По словам главы правительства, зимнюю тысячу нужно использовать до 30 июня 2026 года.

Подача заявок на получение помощи продлится с 15 ноября по 24 декабря.

Обратите внимание! Пенсионеры и получатели социальных выплат через Укрпочту автоматически получат 1000 гривен на счет, куда поступает пенсия или помощь. Дополнительно ничего делать не нужно. Если же пенсия поступает на банковский счет и человек не пользуется "Дією", с 18 ноября по 24 декабря можно обратиться в отделение Укрпочты и подать письменную заявку.

Что известно о программе "зимняя поддержка"?