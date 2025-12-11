Умови "тисячі Зеленського" змінилися: до якого числа тепер можна витратити виплату

В Україні змінили умови щодо зимової тисячі. А точніше – умови використання підтримки, яку українці отримують через Укрпошту.

До якого числа можна витратити "тисячу Зеленського"?

Тепер її можна витратити до лютого 2026 року, пише 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

Читайте також Чи можна купити за "1000 Зеленського" книги зараз

Наголошується, що Кабінет Міністрів України підтримав пропозицію відомства продовжити терміни використання допомоги у розмірі 1 000 гривень у межах програми "Зимова підтримка". Ба більше, термін відтепер однаковий для двох категорій отримувачів – до кінця лютого 2026 року.

Такий термін актуальний для:

отримувачів пенсій і соціальних виплат через Укрпошту, для яких виплату було сформовано автоматично; тих, хто самостійно оформлював заявку у відділеннях.

Нагадаємо! Раніше передбачалося, що кошти можна буде витратити лише протягом грудня 2025 року та протягом січня 2026 року відповідно.

Про що ще повідомили у відомстві?

У Мінсоцполітики додали, станом на 10 грудня подано понад 16 мільйонів заявок, із яких більшість – майже 13 мільйонів – онлайн. Ще 1,2 мільйона людей оформили допомогу самостійно через Укрпошту.

Допомога вже профінансована для понад 11,9 мільйона українців, зокрема й виплати на дітей.

Через картку "Національний кешбек", українці вже витратили понад 3,4 мільярда гривень – переважно на комунальні послуги, ліки, книги та благодійність.

Ті, хто не може відвідати відділення, можуть зателефонувати на гарячу лінію Укрпошти 0 800 300 545 – листоноша прийде додому й допоможе подати заявку,

– наголосили у Мінсоцполітики.

Зверніть увагу! Мешканці прифронтових територій, де поруч немає відділення, можуть скористатися мобільним відділенням.

Нагадаємо, що цьогоріч попит на "зимову підтримку" зріс. Про це розповіли у Мінекономіки.

Згідно з інформацією, 14,4 мільйона українців скористалися можливістю отримати 1 000 гривень допомоги через Дію, відділення банків-партнерів та Укрпошту впродовж трьох зимових місяців, протягом яких тривала програма.

Важливо! Тобто наразі подали на 2,4 мільйона заявок більше, ніж їх було у 2024 році.

Що ще слід знати про "тисячу Зеленського"?