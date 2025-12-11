Умови "тисячі Зеленського" змінилися: до якого числа тепер можна витратити виплату
- Термін використання "тисячі Зеленського" продовжено до кінця лютого 2026 року для деяких категорій отримувачів.
- На 10 грудня подано понад 16 мільйонів заявок на допомогу, з яких більшість оформлено онлайн, а 1,2 мільйона – через Укрпошту.
В Україні змінили умови щодо зимової тисячі. А точніше – умови використання підтримки, яку українці отримують через Укрпошту.
До якого числа можна витратити "тисячу Зеленського"?
Тепер її можна витратити до лютого 2026 року, пише 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.
Читайте також Чи можна купити за "1000 Зеленського" книги зараз
Наголошується, що Кабінет Міністрів України підтримав пропозицію відомства продовжити терміни використання допомоги у розмірі 1 000 гривень у межах програми "Зимова підтримка". Ба більше, термін відтепер однаковий для двох категорій отримувачів – до кінця лютого 2026 року.
Такий термін актуальний для:
- отримувачів пенсій і соціальних виплат через Укрпошту, для яких виплату було сформовано автоматично;
- тих, хто самостійно оформлював заявку у відділеннях.
Нагадаємо! Раніше передбачалося, що кошти можна буде витратити лише протягом грудня 2025 року та протягом січня 2026 року відповідно.
Про що ще повідомили у відомстві?
У Мінсоцполітики додали, станом на 10 грудня подано понад 16 мільйонів заявок, із яких більшість – майже 13 мільйонів – онлайн. Ще 1,2 мільйона людей оформили допомогу самостійно через Укрпошту.
Допомога вже профінансована для понад 11,9 мільйона українців, зокрема й виплати на дітей.
Через картку "Національний кешбек", українці вже витратили понад 3,4 мільярда гривень – переважно на комунальні послуги, ліки, книги та благодійність.
Ті, хто не може відвідати відділення, можуть зателефонувати на гарячу лінію Укрпошти 0 800 300 545 – листоноша прийде додому й допоможе подати заявку,
– наголосили у Мінсоцполітики.
Зверніть увагу! Мешканці прифронтових територій, де поруч немає відділення, можуть скористатися мобільним відділенням.
Нагадаємо, що цьогоріч попит на "зимову підтримку" зріс. Про це розповіли у Мінекономіки.
Згідно з інформацією, 14,4 мільйона українців скористалися можливістю отримати 1 000 гривень допомоги через Дію, відділення банків-партнерів та Укрпошту впродовж трьох зимових місяців, протягом яких тривала програма.
Важливо! Тобто наразі подали на 2,4 мільйона заявок більше, ніж їх було у 2024 році.
Що ще слід знати про "тисячу Зеленського"?
Подати заявку на отримання "тисячі від Зеленського" потрібно до 24 грудня 2025 року.
Подати заявку на отримання "зимової тисячі" можна зробити лише один раз. Повторна подача не дозволена.
Витратити гроші можна на ліки, комунальні послуги, продукти, друковану продукцію, благодійність тощо.