Условия "тысячи Зеленского" изменились: до какого числа теперь можно потратить выплату

В Украине изменили условия по зимней тысяче. А точнее –условия использования поддержки, которую украинцы получают через Укрпочту.

До какого числа можно потратить "тысячу Зеленского"?

Теперь ее можно потратить до февраля 2026 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

Отмечается, что Кабинет Министров Украины поддержал предложение ведомства продлить сроки использования помощи в размере 1 000 гривен в рамках программы "Зимняя поддержка". Более того, срок отныне одинаковый для двух категорий получателей – до конца февраля 2026 года.

Такой срок актуален для:

получателей пенсий и социальных выплат через Укрпочту, для которых выплата была сформирована автоматически; тех, кто самостоятельно оформлял заявку в отделениях.

Напомним! Ранее предполагалось, что средства можно будет потратить только в течение декабря 2025 года и в течение января 2026 года соответственно.

О чем еще сообщили в ведомстве?

В Минсоцполитики добавили, по состоянию на 10 декабря подано более 16 миллионов заявок, из которых большинство – почти 13 миллионов – онлайн. Еще 1,2 миллиона человек оформили помощь самостоятельно через Укрпочту.

Помощь уже профинансирована для более 11,9 миллиона украинцев, в том числе и выплаты на детей.

Через карточку "Национальный кэшбек", украинцы уже потратили более 3,4 миллиарда гривен – преимущественно на коммунальные услуги, лекарства, книги и благотворительность.

Те, кто не может посетить отделение, могут позвонить на горячую линию Укрпочты 0 800 300 545 – почтальон придет домой и поможет подать заявку,

– отметили в Минсоцполитики.

Обратите внимание! Жители прифронтовых территорий, где рядом нет отделения, могут воспользоваться мобильным отделением.

Напомним, что в этом году спрос на "зимнюю поддержку" вырос. Об этом рассказали в Минэкономики.

Согласно информации, 14,4 миллиона украинцев воспользовались возможностью получить 1 000 гривен помощи через Дію, отделения банков-партнеров и Укрпочту в течение трех зимних месяцев, в течение которых длилась программа.

Важно! То есть сейчас подали на 2,4 миллиона заявок больше, чем их было в 2024 году.

Что еще следует знать о "тысяче Зеленского"?