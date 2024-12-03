Хто зможе отримати "тисячу Зеленського"

З 1 грудня українці мають змогу отримати допомогу від держави. Йдеться про одноразову виплату у розмірі 1000 гривень за програмою "Зимова єПідтримка".

Хто зможе отримати виплату

Гроші може отримати будь-який громадянин України, пише 24 канал з посиланням на Дію.

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Мова йде як про дорослих, так і про дітей. Щодо неповнолітніх осіб: один із батьків або опікунів зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини.

Для цього людині потрібно:

перебувати на території України; подати заяву.

Як оформити допомогу

Зокрема отримання коштів передбачається через додаток Дія. Подати заяву можливо впродовж зимового періоду, тобто до 28 лютого 2025 року.

Офлайн грудня заяву можна подати через "Укрпошту" з 4 грудня, а з 10 грудня – у банках-партнерах.

Щоб отримати гроші через Дію, слід дотримуватися такої інструкції:

У розділі "Сервіси" обрати послугу "Національний кешбек", а в ній – "Зимова єПідтримка".

Натиснути кнопку "Розпочати".

Обрати, для кого призначена виплата (для себе або дитини).

В застосунку запропонують обрати наявний рахунок або відкрити нову картку.

Надіслати заяву на отримання виплати.

Зарахування коштів відбудеться у період до 10 днів.

Зверніть увагу! Витратити кошти можна до 31 грудня 2025 року включно. Вони надійдуть на карту Національного кешбеку.

Хто може оформити виплати через Укрпошту

Виплату 1000 гривень через "Укрпошту" можуть оформити:

пенсіонери старше 60 років,

люди з інвалідністю 1 та 2 групи,

люди з інвалідністю з дитинства 1 та 2 групи,

люди, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А,

люди, які отримують усі види пенсійних та соціальних виплат через "Укрпошту" на територіях активних бойових дій.

На що можна витратити кошти

Гроші, отримані через програму "Зимова єПідтримка" можна витратити:

на комунальні платежі;

медичні послуги;

юридичні послуги;

квитки на транспорт;

мобільний зв'язок;

книги тощо.

Зауважте! Також будь-яка охоча людина може пожертвувати кошти на ЗСУ або купити військові облігації.