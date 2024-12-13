У Дії розповіли, на що українці витрачають тисячу Зеленського

Українці продовжують отримувати гроші у рамках програми Зимова єПідтримка у Дії. Зокрема вже стало відомо, куди саме громадяни витрачають тисячу.

На що українці витрачають тисячу Зеленського

На третій день виплати українці вже встигли витратити понад 720 мільйонів гривень, пише 24 канал з посиланням на Дію.

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Наразі українці найбільше витрачають кошти таким чином:

комуналка — 63 %;

мобільний звʼязок — 17 %;

донати на армію — 4 %.

Гроші від держави за заявами в Дії надходять на картку Національного кешбеку. Скоро виплати зайдуть тим, хто подавався 2 та 3 грудня,

– нагадали у дописі.

На що можна витратити тисячу гривень від держави

Тисячу Зеленського українці можуть використатися таким чином:

оплатити комунальні послуги;

купити квитки чи використати замість звичайної оплати за проїзд;

оплатити медичні, ветеринарні або юридичні послуги;

оплатити послуги мобільного зв'язку;

задонатити на армію;

вкласти у військові облігації;

купити українські книжки;

придбати ліки тощо.

Зверніть увагу! Витратити тисячу можливо до 31 грудня 2025 року.