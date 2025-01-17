У Дії назвали кількість людей, які подалися на "тисячу Зеленського"

Вже 10 мільйонів українців подалися на Зимову єПідтримку. Зокрема за півтора місяця державну допомогу оформила майже половина всіх користувачів Дії.

Яка статистика щодо тисячі Зеленського

Зокрема виплати на дітей оформили майже 2,5 мільйони, пише 24 канал з посиланням на Дію.

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Так вже 14% заяв надійшло від внутрішніх переселенців.

Крім того, значно активніше подаються на допомогу саме жінки. Вони складають 68 % від усіх заяв.

Українцям нагадали, що тисячу можна витратити на такі речі:

облігації та донати армії;

комуналку;

лікарів;

освіту;

транспорт;

мобільний зв’язок;

страхування;

українські книги;

ліки з програми Національний кешбек.

Подавайтеся в Дії та отримуйте гроші на картку Національного кешбеку в декілька кліків. Отримуйте тисячу і на себе, і на дітей,

– закликали у дописі.

Важливо! До кінця програми залишається ще півтора місяця.