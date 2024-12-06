1000 Зеленського: у NYT назвали справжню мету виплат

Після майже трьох років повномасштабної війни з Росією, Володимир Зеленський має на меті отримати більше фінансових ресурсів. Однак йому також потрібно не перевантажувати населення, яке страждає від економічних наслідків війни.

Яка мета впровадження тисячі Зеленського

Напруга була особливо помітна, коли президент України підписав закон про найбільше підвищення податків та запровадив програму Зимової єПідтримки, пише 24 канал з посиланням на New York Times.

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Нагадаємо, що уряд України заявив, що кожен громадянин матиме право отримати одноразову виплату в розмірі 1 000 гривень.

У виданні зазначили, що ця сума досить скоромною, особливо у порівнянні із середньою місячною зарплатою в Україні. Однак влада назвала цей крок способом демонстрації підтримки українців. Сам Володимир Зеленський сказав, що для багатьох сімей і для країни в цілому ця допомога є відчутною.

Водночас аналітики стверджують, що подібна виплата є виваженим кроком українського лідера. Її мета – це зміцнення своєї популярності серед населення, яке дедалі більше втомлюється від війни.

Ця втома ще більше посилилася через цьогорічну мобілізаційну кампанію, яка оголила розкол у суспільстві, а також через корупційні скандали, що затьмарили репутацію уряду,

– пише NYT.

Журналісти відзначили, що виплати у розмірі 1 000 гривень під час економічних труднощів стали своєрідною символічною традицією в Україні. Подібні заходи впроваджували різні уряди протягом останніх двох десятиліть.

Наприклад, сам Зеленський вже запроваджував схожу програму у 2021 році під час пандемії коронавірусу. Тоді уряд пропонував таку суму кожному, хто зробив вакцинацію.

Рішення про виплату виглядає як спроба пом’якшити негативний вплив підвищення податків. Збільшення, яке набуло чинності в неділю — того ж дня, коли стартувала програма підтримки, — передбачає підвищення податку на доходи, спрямованого на військові витрати, з 1,5% до 5%, — пояснює New York Times.

Якою є думка експертів

Економісти розкритикували програму виплат та назвали її неефективним економічним інструментом. Зокрема вони стверджували, що невеликі індивідуальні виплати матимуть незначний вплив на стимулювання економіки, тоді як загальну суму була б більш доцільно використати на потреби армії.

Так Юрій Гайдай, старший економіст Центру економічної стратегії, київської дослідницької групи, зазначив, що для суттєвого соціального впливу допомога мала б бути спрямована на українців, які перебувають у скрутному становищі.

Йдеться зокрема про такі верстви населення:

ВПО;

пенсіонери;

ветерани.

Як виплата може вплинути на майбутні вибори в Україні

Зазначено, що Зеленський, ймовірно, вже "замислюється про свою долю на повоєнних виборах і може хвилюватися, що він може програти", бо українці хочуть бачити нові обличчя.

Чимало експертів вказують на генерала Валерія Залужного, колишнього головнокомандувача Збройних сил України, який є на потенційно сильним опонентом Зеленського.

Зауважте! Зокрема, згідно з останнім опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, приватного аналітичного центру, довіра до Зеленського залишається відносно високою та знаходиться на рівні 59%. Однак вона все ж знизилася, бо минулого року складала 77%.