Яка мета впровадження тисячі Зеленського

Напруга була особливо помітна, коли президент України підписав закон про найбільше підвищення податків та запровадив програму Зимової єПідтримки, пише 24 канал з посиланням на New York Times.

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Нагадаємо, що уряд України заявив, що кожен громадянин матиме право отримати одноразову виплату в розмірі 1 000 гривень.

У виданні зазначили, що ця сума досить скоромною, особливо у порівнянні із середньою місячною зарплатою в Україні. Однак влада назвала цей крок способом демонстрації підтримки українців. Сам Володимир Зеленський сказав, що для багатьох сімей і для країни в цілому ця допомога є відчутною.

Водночас аналітики стверджують, що подібна виплата є виваженим кроком українського лідера. Її мета – це зміцнення своєї популярності серед населення, яке дедалі більше втомлюється від війни.

Ця втома ще більше посилилася через цьогорічну мобілізаційну кампанію, яка оголила розкол у суспільстві, а також через корупційні скандали, що затьмарили репутацію уряду,

– пише NYT.

Журналісти відзначили, що виплати у розмірі 1 000 гривень під час економічних труднощів стали своєрідною символічною традицією в Україні. Подібні заходи впроваджували різні уряди протягом останніх двох десятиліть.

Наприклад, сам Зеленський вже запроваджував схожу програму у 2021 році під час пандемії коронавірусу. Тоді уряд пропонував таку суму кожному, хто зробив вакцинацію.

Рішення про виплату виглядає як спроба пом’якшити негативний вплив підвищення податків. Збільшення, яке набуло чинності в неділю — того ж дня, коли стартувала програма підтримки, — передбачає підвищення податку на доходи, спрямованого на військові витрати, з 1,5% до 5%, — пояснює New York Times.

Якою є думка експертів

Економісти розкритикували програму виплат та назвали її неефективним економічним інструментом. Зокрема вони стверджували, що невеликі індивідуальні виплати матимуть незначний вплив на стимулювання економіки, тоді як загальну суму була б більш доцільно використати на потреби армії.

Так Юрій Гайдай, старший економіст Центру економічної стратегії, київської дослідницької групи, зазначив, що для суттєвого соціального впливу допомога мала б бути спрямована на українців, які перебувають у скрутному становищі.

Йдеться зокрема про такі верстви населення:

ВПО;

пенсіонери;

ветерани.

Як виплата може вплинути на майбутні вибори в Україні

Зазначено, що Зеленський, ймовірно, вже "замислюється про свою долю на повоєнних виборах і може хвилюватися, що він може програти", бо українці хочуть бачити нові обличчя.

Чимало експертів вказують на генерала Валерія Залужного, колишнього головнокомандувача Збройних сил України, який є на потенційно сильним опонентом Зеленського.

Зауважте! Зокрема, згідно з останнім опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, приватного аналітичного центру, довіра до Зеленського залишається відносно високою та знаходиться на рівні 59%. Однак вона все ж знизилася, бо минулого року складала 77%.