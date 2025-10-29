Трамп оголосив про прорив в угоді з Південною Кореєю: Сеулу доведеться платити

Президент США Дональд Трамп відправився на саміт до Південної Кореї. Там після зустрічі з південнокорейським колегою Лі Чже Мюном американський лідер оголосив, що Вашингтон та Сеул зрештою узгодили всі деталі напруженої торговельної угоди.

Про що домовилися Трамп та Лі?

Про це Трамп заявив під час вечері з Лі та іншими регіональними лідерами на полях форуму Азійсько-Тихоокеанського регіону, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Ми досягли домовленості, практично все узгодили,

– зазначив Трамп.

США та Південна Корея ще наприкінці липня представили торговельну угоду між країнами. Вона дозволила Сеулу уникнути найжорсткіших американських мит на свої товари.

Водночас Південна Корея погодилася інвестувати 350 мільярдів доларів у США в обмін на зниження тарифів. Однак переговори щодо структури цих інвестицій викликали бурхливі суперечки й не дозволяли фіналізувати угоду.

Наразі ж Трамп і Лі погодилися, що Сеул зможе розділити обіцяний фонд інвестицій у 350 мільярдів доларів:

200 мільярдів Південна Корея надасть у грошовій формі. Вони будуть виплачуватимуться траншами по 20 мільярдів.

Ще 150 мільярдів підуть на розвиток суднобудівної галузі, яку Сеул допоможе відновити за ініціативою Трампа.

Чому торговельна угода важлива для Сеула?

Зауважимо, що Вашингтон та Сеул понад два місяці безрезультатно обговорювали механізм інвестицій у США. Південнокорейські чиновники в середині жовтня навіть вирушили до Вашингтона, щоб знайти компроміс, пише Bloomberg.

Річ у тім, що Трамп наполягав, щоб Сеул вніс усю суму інвестицій авансом, тобто одразу.

Однак Південна Корея виступила проти цього, наголошуючи, що ці кошти становлять понад 80% її валютних резервів і такі масштабні інвестиції вдарять по її фінансовій системі.

Важливо! Південній Кореї вкрай важливо досягти остаточної угоди зі США, оскільки експорт становить понад 40% її ВВП. Домовленості з Вашингтоном допоможуть зміцнити економічну стабільність країни. До того ж Сполучені Штати зволікали зі зниженням тарифів на імпорт південнокорейських автомобілів, що поставило корейських виробників у невигідне становище порівняно з конкурентами з Японії.

Від кого ще США хочуть інвестицій?