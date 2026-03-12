Торгова суперечка набирає обертів: ЄС пригрозив Трампу за порушення угоди

США розпочали торгівельні розслідування проти європейських та низки інших країн У Євросоюзі пригрозили жорстко відповісти на будь-яке порушення угоди зі Сполученими Штатами, укладеної минулого року.

Що говорять у ЄС щодо розслідувань?

Про це у четвер, 12 березня, заявив речник Єврокомісії Олоф Гілл, пише Politico.

За його словами, Євросоюз реагуватиме "твердо та пропорційно" на можливі порушення угоди з боку Вашингтона.

З такою заявою Гілл виступив у відповідь на розслідування щодо "несправедливої торгової практики", які розпочали США проти ЄС та інших країн.

Річ у тім, що ці масштабні перевірки можуть призвести до введення нових американських мит. А це викликає серйозне занепокоєння у Брюсселі. В ЄС побоюються, що такий крок порушить умови торгівельної угоди, досягнутої між країнами.

Хоча поки що Вашингтон не анонсував додаткових тарифів для європейців, у Брюсселі вирішили діяти на випередження.

Ми не отримували жодних сигналів про те, що адміністрація США має намір відступити від своїх зобов’язань,

– зауважив Гілл.

Втім, Єврокомісія зв'яжеться з американськими партнерами, щоб з'ясувати, як ці розслідування вплинуть на угоду.

Зауважте! Раніше цього тижня міністр фінансів США Скотт Бессент запевнив єврокомісара з торгівлі Мароша Шефчовича, що Вашингтон має намір дотримуватися трансатлантичної торгівельної угоди. Нагадаємо, що вона передбачає 15% мита на більшість товарів з ЄС.

Які перевірки розпочали США?

Після того як Верховний суд скасував значну частину тарифів, запроваджених президентом Дональдом Трампом, США розпочали нове розслідування щодо низки своїх найбільших торгівельних партнерів.

У середу, 11 березня, торговий представник США Джеймісон Грір повідомив, що розслідування стосується "недобросовісних торгівельних практик", пише ВВС.

Мінторгівлі перевірить, чи не сприяють інші країни надлишковим виробничим потужностям, оли товарів виробляється значно більше, ніж дозволяє попит.

У США вважають, що це може призвести до "затоплення" світових ринків товарами та створити додатковий тиск на американських виробників.

Сполучені Штати більше не жертвуватимуть своєю промисловою базою заради інших країн, які можуть експортувати до нас власні проблеми надлишкових виробничих потужностей і перевиробництва,

– заявив Грір.

Під перевірку можуть потрапити такі країни:

Китай;

Євросоюз;

Індія;

Японія;

Південна Корея;

та Мексика.

Важливо! За підсумками розслідування США можуть запровадити нові тарифи на товари з будь-яких країн, які, на думку Вашингтона, використовують "недобросовісні торгівельні практики". Мінторгівлі планує завершити перевірки до того, як у липні закінчиться дія тимчасових тарифів, запроваджених Трампом наприкінці лютого.

