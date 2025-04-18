Трамп впевнений, що США досягнуть торгівельної угоди з ЄС до кінця тарифної паузи

Трамп заявив, що впевнений на всі 100% у досягненні торгівельної угоди з ЄС до завершення 90-денної паузи у запровадженні тарифів. На зустрічі з італійською прем'єр–міністеркою він наголосив, що угода обов’язково буде укладена, і підкреслив, що вона має бути чесною та взаємовигідною.

Зустріч Трампа з Мелоні

17 квітня прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні стала першою європейською лідеркою, яка відвідала Білий дім після оголошення Трампом про призупинення підвищення тарифів, передає 24 Канал з посиланням на CNN.

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Дональд Трамп раніше позитивно висловлювався про Мелоні, а її стосунки з Ілоном Маском, якого вона називала "блискучою людиною", ймовірно, посилили цю симпатію.

Адміністрація США не поспішає з публічними оголошеннями, але згодом обіцяє представити низку угод. Трамп зазначив, що не має запланованої зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, однак його команда вже провела чимало перемовин із країнами-партнерами, зокрема з Японією.

Тарифна війна триває

Раніше, 9 квітня, Трамп назвав свою тарифну стратегію "війною зі світом", але згодом пом’якшив формулювання, заявивши, що це "зовсім не війна". Він також заявив, що іноземні лідери активно шукають шляхи до домовленостей і, за його словами, "роблять усе, щоб укласти угоди зі США".

2 квітня адміністрація Трампа запровадила так звані "взаємні" мита, які поширюються на близько 185 країн. Мінімальний рівень тарифу встановлено на позначці 10%, і Україна також потрапила до списку країн, на які поширюється це рішення.

9 квітня Дональд Трамп оголосив про 90-денну паузу на запровадження нових американських мит, але водночас підвищив тариф для Китаю до 125%, пояснивши це "відсутністю поваги" з боку Пекіна.

Нагадаємо! Згодом адміністрація Білого дому уточнила, що загальний рівень мит для китайських товарів становить 145% – до основного тарифу додано ще 20% за участь КНР у ланцюгах постачання фентанілу до США.