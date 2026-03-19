"Загроза одному – загроза всім": у Європарламенті визначилися щодо угоди зі США

Комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі у четвер, 19 березня, підтримав два законопроєкти, які вносять деякі поправки до торгівельної угоди між ЄС і США. Це відкриває шлях до остаточної ратифікації документа.

Які законопроєкти підтримали у Європарламенті?

Члени комітету підтримали скасування більшості мит на промислові та аграрні товари зі США. Рішення ухвалили 29 голосами "за", при 9 "проти", йдеться на сайті Європарламенту.

Водночас законодавці погодили багаторівневий механізм захисту, який має забезпечити виконання Вашингтоном взятих на себе обов'язків за цією угодою.

Зокрема, Комітет чітко зазначив, що будь-які мита США, запроваджені проти ЄС або його окремих держав через їхню зовнішню політику, є неприйнятними. У зв’язку з цим законодавці оновили та посилили положення про призупинення угоди.

Якщо такі мита з’являться, ми негайно зупинимо законодавчу роботу щодо запровадження тарифних преференцій для американських товарів. Загрози митами проти одного з нас – це загроза для всіх нас,

– наголосив голова комітету Бернд Ланге.

Ще однією умовою, за якою угода буде чинною, стане зниження мит на продукцію ЄС, яка містить менш ніж 50% сталі або алюмінію – з 50% до 15%.

Ланге також зазначив, що якщо США підвищить чинні мита із 10% до 15% для всіх товарів, то більшість продукції ЄС фактично обкладатиметься ще вищими тарифами. Європарламент вважатиме це неприйнятним і зупинить подальшу роботу над законопроєктами.

Ми були готові голосувати ще в січні, але погрози США щодо Гренландії та невизначеність, спричинена реакцією адміністрації США на рішення Верховного суду, двічі змусили нас відкласти голосування. Сподіваюся, що цим голосуванням ми запускаємо позитивну динаміку торгівельної співпраці,

– додав Ланге.

Чому відкладали ратифікацію угоди?

У липні 2025 року ЄС і США досягли політичної домовленості щодо тарифів і торгівлі. У серпні ці домовленості закріпили у спільній заяві про рамкову угоду.

Для ратифікації торгівельної угоди Європарламенту необхідно ухвалити кілька законів. Проте роботу над законопроєктами двічі призупиняли через неоднозначну політику Вашингтона, пише Reuters.

У січні комітет Європарламенту призупинив голосування через погрози Дональда Трампа запровадити тарифи проти європейських країн, які виступили проти його наміру купити Гренландію.

У лютому торгівельну угоду "заморозили" знову після рішення президента запровадити нові глобальні 10% мита на імпорт, які можуть вдарити по деяких видах експорту ЄС до США.

У ЄС чітко дали зрозуміти, що не збираються погоджуватися на підвищення мит з боку США.

Зауважте! Після сьогоднішнього рішення Комітету законопроєкти винесуть на голосування всього Європарламенту під час наступної сесії 26 березня. Далі закони мають отримати підтримку країн ЄС.

Що передбачає угода США та ЄС?