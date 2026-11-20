Цього тижня президент США Дональд Трамп в Азії похвалився низкою перемог у торгівлі сільськогосподарською продукцією. Однак гучні домовленості з країнами регіону поки не принесли очікуваного результату.

Що стоїть за гучними заявами Білого дому

Після запровадження нових мит адміністрація Трампа заявила про укладення близько десятка торговельних угод з азійськими державами. Вашингтон розраховував, що вони допоможуть американським фермерам продавати більше зерна, м'яса та інших аграрних товарів, пише Reuters.

Однак аналіз десяти ключових угод показав, що експорт американської агропродукції не лише не зріс, а й подекуди катастрофічно впав.

Замість обіцяної "золотої доби" сільського господарства, аграрії США стикаються з невиконаними квотами та втратою традиційних ринків збуту.

Реальність така, що було багато розмов і дуже мало дій,

– заявив віцепрезидент аналітичного центру Cato Institute Скотт Лінсіком.

За словами аналітиків, саме невдоволення тарифами президента стало однією з причин втрат Республіканської партії Трампа на проміжних виборах цього місяця, зокрема серед фермерів, які голосували за нього.

Чому обіцянки для фермерів провалилися

Попри підписані меморандуми, більшість азійських партнерів не виконують взятих на себе зобов'язань про закупівлі американської агропродукції. Ситуація виглядає критичною одразу на кількох важливих напрямках:

Індонезія

Країна обіцяла закупити агротоварів на 4,5 мільярда доларів, але за перші дев'ять місяців 2026 року імпортувала лише на 2,4 мільярда. Експорт пшениці склав менш як чверть від річного зобов'язання.

Малайзія

Замість "безпрецедентного доступу" до ринку, експорт американської свинини впав на 52%, а постачання м'яса птиці взагалі зупинилося.

Бангладеш

Погодився щорічно імпортувати щонайменше 700 тисяч тонн американської пшениці протягом п'яти років. Замість того країна придбала лише 473 тисячі тонн у 2026-му.

Філіппіни:

Трамп заявив про "дуже велику торговельну угоду", проте в Манілі це назвали лише домовленістю про взаєморозуміння.

Водночас найбільший торговельний партнер США в Азії – Китай – також не поспішає рятувати американських фермерів. Хоча Пекін і відновив закупівлі після зустрічей на вищому рівні, обсяги залишаються значно нижчими за рівень до запровадження мит.

Китайські державні компанії замовили майже 20 мільйонів тонн сої, але приватні імпортери масово переходять на сировину з Бразилії через збереження 10% мита.

Увесь інший світ думає приблизно так: ми не збираємося йти за Трампом до тарифної прірви,

– пояснює логіку країн Лінсіком.

Нагадаємо, Китай не поспішає виконувати торговельні домовленості зі США щодо закупівлі американської агропродукції на 17 мільярдів доларів. Пекін наполягає, що Вашингтон має спочатку виконати свої зобов'язання зі зниження мит.