Чому Пекін гальмує багатомільярдні закупівлі

Китай, найімовірніше, не виконає свою обіцянку придбати американську сільськогосподарську продукцію на 17 мільярдів доларів у 2026 році. Це відбувається на тлі підготовки до зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера КНР Сі Цзіньпіна на саміті АТЕС у Шеньчжені, про що пише Bloomberg.

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У вересні сторони домовилися знизити мита на низку фермерських товарів, але ці скорочення досі не реалізовані. Ситуацію ускладнюють політичні проблеми Трампа після проміжних виборів, скандал навколо компанії Nvidia та війна в Ірані, яка відтягує на себе головну увагу світових лідерів. Для глобального ринку це означає подальше падіння цін на зерно, що б'є по доходах фермерів у всьому світі.

Зверніть увагу! Американські аграрії покладали великі надії на цю угоду, щоб відновити стабільність після тривалої кризи. Проте зараз індекс Bloomberg Grains Spot впав до найнижчого рівня з липня. Водночас витрати фермерів на пальне та добрива стрімко зростають через конфлікт в Ірані.

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Сильний долар США робить американські товари занадто дорогими на тлі слабкого бразильського реала та російського рубля. "Ми будемо продавцем останньої надії", – зазначив аналітик Global Commodity Analytics and Consulting Майк Зузоло.

Де Китай купує зерно замість США

Замість американської продукції Пекін активно диверсифікує ринки. Китайські імпортери переключилися на пшеницю та кукурудзу з Франції та Аргентини, а також купують сорго в Бразилії. Приватні трейдери відмовляються від товарів із США через високі мита, які роблять їх комерційно невигідними.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Білий дім анонсував угоду на 17 мільярдів доларів ще у травні, проте Пекін її офіційно так і не підтвердив. Досі залишається незрозумілим, які саме товари входять у цей пакет і з якого моменту починається відлік часу для виконання зобов'язань. Наразі Китай майже виконав окрему квоту на закупівлю 25 мільйонів тонн американської сої, але імпорт інших культур, таких як кукурудза та пшениця, залишається на мінімальному рівні.

Під час нещодавнього засідання торгової ради країни обговорили взаємне зниження мит за формулою "30 мільярдів на 30 мільярдів". Якщо ці домовленості будуть реалізовані, це може стати рятувальним колом для американського агроекспорту та дещо стабілізувати світові ціни на продовольство.