Почему Пекин тормозит многомиллиардные закупки

Китай, скорее всего, не выполнит свое обещание закупить американскую сельскохозяйственную продукцию на 17 миллиардов долларов в 2026 году. Это происходит на фоне подготовки к встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Шэньчжэне, о чем пишет Bloomberg.

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В сентябре стороны договорились снизить пошлины на ряд сельскохозяйственных товаров, но эти сокращения до сих пор не реализованы. Ситуацию осложняют политические проблемы Трампа после промежуточных выборов, скандал вокруг компании Nvidia и война в Иране, которая отвлекает на себя основное внимание мировых лидеров. Для глобального рынка это означает дальнейшее падение цен на зерно, что ударяет по доходам фермеров во всем мире.

Обратите внимание! Американские аграрии возлагали большие надежды на это соглашение, чтобы восстановить стабильность после затянувшегося кризиса. Однако сейчас индекс Bloomberg Grains Spot упал до самого низкого уровня с июля. В то же время расходы фермеров на топливо и удобрения стремительно растут из-за конфликта в Иране.

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Сильный доллар США делает американские товары слишком дорогими на фоне слабого бразильского реала и российского рубля. "Мы будем продавцом последней надежды", – отметил аналитик Global Commodity Analytics and Consulting Майк Зузоло.

Где Китай покупает зерно вместо США

Вместо американской продукции Пекин активно диверсифицирует рынки. Китайские импортеры переключились на пшеницу и кукурузу из Франции и Аргентины, а также закупают сорго в Бразилии. Частные трейдеры отказываются от товаров из США из-за высоких пошлин, которые делают их коммерчески невыгодными.

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Белый дом анонсировал сделку на 17 миллиардов долларов еще в мае, однако Пекин ее официально так и не подтвердил. До сих пор остается непонятным, какие именно товары входят в этот пакет и с какого момента начинается отсчет времени для выполнения обязательств. На данный момент Китай почти выполнил отдельную квоту на закупку 25 миллионов тонн американской сои, но импорт других культур, таких как кукуруза и пшеница, остается на минимальном уровне.

В ходе недавнего заседания Рады торговой страны обсудили взаимное снижение пошлин по формуле "30 миллиардов на 30 миллиардов". Если эти договоренности будут реализованы, это может стать спасательным кругом для американского агроэкспорта и несколько стабилизировать мировые цены на продовольствие.