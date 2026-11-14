Китай и США обсудили снижение пошлин накануне встречи Трампа и Си Цзиньпина

Об этом сообщило Министерство торговли Китая 14 ноября, пишет Reuters.

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О чем говорили Пекин и Вашингтон?

Стороны обсудили выполнение предыдущих договоренностей, в частности взаимное снижение пошлин на 30 миллиардов долларов каждой страной. Также речь шла о торговле сельскохозяйственной продукцией.

В китайском ведомстве не сообщили, удалось ли достичь новых договоренностей. В то же время там отметили, что переговоры в рамках Рады будут продолжаться.

Ранее, после сентябрьской встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Вашингтоне, страны предложили взаимно снизить пошлины на товары общей стоимостью 60 миллиардов долларов.

Часть этой договоренности предусматривала, что Китай будет ежегодно закупать американскую сельскохозяйственную продукцию на сумму 17 миллиардов долларов до 2028 года. Однако окончательного соглашения до сих пор нет.

По данным Reuters, в этом году Китай может сократить закупки американской сельхозпродукции, кроме сои, до самого низкого уровня за семь лет.

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Пекин настаивает на том, что США должны сначала выполнить договоренность о снижении пошлин. Это, по словам китайской стороны, является необходимым условием для увеличения закупок американской продукции.

Напомним, что Трамп и Си Цзиньпин должны встретиться 19 ноября на полях саммита АТЭС в китайском Шеньчжене.