Что стоит за громкими заявлениями Белого дома

После введения новых пошлин администрация Трампа заявила о заключении около десятка торговых соглашений с азиатскими странами. Вашингтон рассчитывал, что они помогут американским фермерам продавать больше зерна, мяса и других сельскохозяйственных товаров, пишет Reuters.

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Однако анализ десяти ключевых соглашений показал, что экспорт американской агропродукции не только не вырос, но и местами катастрофически упал.

Вместо обещанного "золотого века" сельского хозяйства аграрии США сталкиваются с невыполненными квотами и потерей традиционных рынков сбыта.

Реальность такая, что было много разговоров и очень мало действий– заявил вице-президент аналитического центра Cato Institute Скотт Линсиком.

По словам аналитиков, именно недовольство тарифной стратегией президента стало одной из причин поражения Республиканской партии Трампа на промежуточных выборах в этом месяце, в частности среди фермеров, голосовавших за него.

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Почему обещания фермерам не сбылись

Несмотря на подписанные меморандумы, большинство азиатских партнеров не выполняют взятые на себя обязательства по закупкам американской агропродукции. Ситуация выглядит критической сразу по нескольким важным направлениям:

Индонезия

Страна обещала закупить агропродукцию на 4,5 миллиарда долларов, но за первые девять месяцев 2026 года импортировала лишь на 2,4 миллиарда. Экспорт пшеницы составил менее четверти от годового обязательства.

Малайзия

Вместо "беспрецедентного доступа" к рынку экспорт американской свинины упал на 52%, а поставки мяса птицы вообще остановились.

Бангладеш

Согласился ежегодно импортировать не менее 700 тысяч тонн американской пшеницы в течение пяти лет. Вместо этого страна закупила лишь 473 тысячи тонн в 2026 году.

Филиппины:

Трамп заявил об "очень большом торговом соглашении", однако в Маниле это назвали лишь договоренностью о взаимопонимании.

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В то же время крупнейший торговый партнер США в Азии – Китай – также не спешит спасать американских фермеров. Хотя Пекин и возобновил закупки после встреч на высшем уровне, объемы остаются значительно ниже уровня, существовавшего до введения пошлин.

Китайские государственные компании заказали почти 20 миллионов тонн сои, но частные импортеры массово переходят на сырье из Бразилии из-за сохранения 10-процентной пошлины.

Весь остальной мир думает примерно так: мы не собираемся следовать за Трампом в тарифную пропасть– объясняет логику стран Линсиком.

Напомним, Китай не спешит выполнять торговые соглашения с США о закупке американской агропродукции на 17 миллиардов долларов. Пекин настаивает, что Вашингтон должен сначала выполнить свои обязательства по снижению пошлин.