Україна просить ЄС продовжити "торгівельний безвіз" до кінця 2025 року, – Шмигаль

Україна розраховує, що Євросоюз продовжить дію механізму торгівельної лібералізації, який має завершитися після 5 червня, до кінця 2025 року. Водночас обидві сторони розроблюватимуть альтернативну пропозицію щодо торгівлі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час пресконференції після засідання Ради асоціації Україна – ЄС у Брюсселі 9 квітня, передає "Європейська правда".

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Що сказав Шмигаль про "торгівельний безвіз"

Денис Шмигаль зазначив, що для України важливе продовження автономних торгівельних заходів (АТМ) до кінця 2025 року, щоб мати достатньо часу для закріплення умов вільної торгівлі в статті 29 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Ми велику увагу приділили цьому питанню ("торгівельному безвізу" – 24 Канал). На всіх рівнях проговорили важливість продовження автономних торгівельних заходів до кінця цього року – хоча б для того, щоб встигнути внести відповідні зміни у 29-ту статтю Угоди про асоціацію і закріпити ці автономні торгові заходи, які дозволяють нам фактично безмитну торгівлю,

– розповів прем'єр.

Він наголосив, що вже сьогодні наша держава інтегрована в європейський ринок. Тож звісно українська сторона прагматично розмовляє з європейськими партнерами та розуміє рівень відповідальності.

"Ми готові домовлятися з нашими партнерами, з Європейською комісією, для того, щоби зберегти той рівень кооперації, який існує станом на сьогодні", – додав Шмигаль.

Голова українського уряду також зазначив, що в нашій державі "оптимістично дивляться" на перспективи розв'язання цього питання.

Партнери нас дуже добре чують, партнери розуміють потреби України, і ми вдячні за таку дійсно конструктивну, дуже глибоку співпрацю і розуміння,

– резюмував прем'єр-міністр.

До слова, раніше "Європейська правда", з посиланням на одного з європосадовців, писала, що ЄС не продовжить "торгівельний безвіз" з Україною після 5 червня 2025 року. Джерело наголошувало, що нашій державі повернуть довоєнні умови торгівлі.