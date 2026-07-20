Торгівельне перемир’я не спрацювало: Китай підкинув Трампу нову проблему

Попри укладене торік торгівельне перемир'я, Китай зменшив постачання до США рідкісноземів. Через це у Вашингтоні ростуть занепокоєння, чи дотримується Пекін домовленостей.

Як Китай скоротив постачання рідкісноземів

За даними митниці, впродовж перших шести місяців 2026 року експорт ключових рідкісноземельних магнітів до США був приблизно на 20% нижчим, ніж в середньому у 2022 – 2024 роках, пише Bloomberg.

Ці компоненти необхідні для цілої низки галузей. Рідкісноземельні метали використовуються:

у виробництві електромобілів;

у промислових роботах;

автоматизованих виробничих лініях;

електродвигунах;

оборонній техніці;

та іншій високотехнологічній продукції.

Саме тому Вашингтон розглядає залежність від китайських постачань як питання не лише торгівлі, а й національної безпеки

Минулого жовтня президент США Дональд Трамп домовився з китайським лідером Сі Цзіньпіном про призупинення торгівельної війни між двома країнами. Однією з ключових частин угоди стало зобов'язання Пекіна продовжувати постачання рідкісноземів.

За словами джерел, наразі співробітники Білого дому вважають, що Китай не виконує частину угоди. Зокрема, торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що дотримання Пекіном домовленостей щодо рідкісноземельних ресурсів "не є ідеальним".

Водночас Трамп, ймовірно, не хоче зовсім псувати відносини з Сі, тому поки не поспішає загострювати це питання.

Чому Китай обмежує постачання

Китай видобуває понад 90% рідкісноземельних металів у світі. Окрім того, він контролює найважливішу частину виробництва магнітів.

США вже намагаються створити власну альтернативу, але це займе роки. Навіть якщо вони видобуватимуть більше сировини, їм усе одно доведеться створювати потужності для переробки та виробництва готових матеріалів.

Таким чином, навіть після торгівельного перемир’я Вашингтон залишається залежним від рішень Пекіна. Китай не перекрив поставки повністю, однак і не повернув їх до колишнього рівня, щоб зберігати важелі тиску на американську промисловість.

Нагадаємо, у межах торгівельного перемир’я з Пекіном Вашингтон пішов на пом’якшення власних експортних обмежень для китайських компаній.