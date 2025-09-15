Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові запровадити нові енергетичні санкції проти Росії. Однак тільки за умови, що всі країни НАТО припинять купувати російську нафту та впровадять подібні заходи.

Що відомо про торгівлю між ЄС та Кремлем?

Більше ніж через три роки після початку повномасштабного вторгнення в Україну, США та ЄС все ще імпортують мільярди євро вартості російської енергії та сировини, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Наприклад, чотири роки тому Росія була найбільшим постачальником нафтопродуктів до Європейського Союзу. Однак ембарго Євросоюзу на морські поставки російської сирої нафти знизило її частку до 2,01% у 2025 році проти 28,74% у 2021-му.

Частка імпорту нафти з Росії впала з 29% у першому кварталі 2021 року до лише 2% у другому кварталі 2025-го,

– йдеться у матеріалі.

Зокрема частка Росії в імпорті природного газу Євросоюзу знизилася до 12% у другому кварталі 2025 року з 48% у першому кварталі 2021-го. За цей час найбільше зросла частка Норвегії (+10%), а Алжир (+2%) став найбільшим партнером ЄС, забезпечуючи 27% імпорту газу.

Зверніть увагу! Росія все ще постачає газ окремим країнам ЄС, зокрема Угорщині та Болгарії, через підводний газопровід TurkStream із Туреччини.

Що відомо про імпорт ЗПГ? А вартість імпорту скрапленого природного газу з Росії в ЄС значно зросла між першим кварталом 2021 року та другим кварталом 2022-го через різке підвищення цін. Однак частка Росії в імпорті ЗПГ ЄС знизилася до 14% у другому кварталі 2025 року проти 22% у першому кварталі 2021-го. Найбільшим постачальником цього виду палива до Європи у другому кварталі 2025 року були США, їхня частка сягнула 54%.

Якщо говорити про чорні метали (залізо та сталь), то частка Росії в імпорті в Євросоюзі із країн за його межами впала до 6% у другому кварталі 2025 року з 18% чотири роки тому.

Крім того, станом на другий квартал 2025 року Росія залишалася найбільшим експортером добрив до ЄС, і її частка на ринку зросла до 34% з 28% за останні чотири роки.

Яким є імпорт США з Росії?

Імпорт США з Росії скоротився до 2,50 мільярдів доларів у першій половині 2025 року з 14,14 мільярда доларів чотири роки тому. З січня 2022 року США імпортували російських товарів на 24,51 мільярда доларів.

Минулого року США імпортували з Росії добрив на суму близько 1,27 мільярда доларів. Це трохи більше ніж 1,14 мільярда доларів 2021 році.

Також США імпортували з Росії збагаченого урану та плутонію на суму близько 624 мільйонів доларів у 2024 році, що менше порівняно з 646 мільйонами доларів у 2021 році.

Зауважте! Росія експортувала паладій до США на суму близько 878 мільйонів доларів у 2024 році, тоді як у 2021 році цей показник становив 1,59 мільярда доларів.

Що буде з імпортом російського газу з Росії до Євросоюзу?