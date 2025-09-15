Несмотря на санкции: США и Европа продолжают активную торговлю с Россией
- Евросоюз продолжает торговать с Россией. То же самое делают Соединенные Штаты Америки.
- Однако доля российской нефти в импорте ЕС снизилась с 29% в 2021 году до 2% в 2025 году, а импорт США из России сократился с 14,14 млрд долларов четыре года назад до 2,50 млрд долларов в первой половине 2025 года.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести новые энергетические санкции против России. Однако только при условии, что все страны НАТО прекратят покупать российскую нефть и внедрят подобные меры.
Что известно о торговле между ЕС и Кремлем?
Более чем через три года после начала полномасштабного вторжения в Украину, США и ЕС все еще импортируют миллиарды евро стоимости российской энергии и сырья, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Например, четыре года назад Россия была крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Европейский Союз. Однако эмбарго Евросоюза на морские поставки российской сырой нефти снизило ее долю до 2,01% в 2025 году против 28,74% в 2021-м.
Доля импорта нефти из России упала с 29% в первом квартале 2021 года до лишь 2% во втором квартале 2025-го,
– говорится в материале.
В частности, доля России в импорте природного газа Евросоюза снизилась до 12% во втором квартале 2025 года с 48% в первом квартале 2021-го. За это время больше всего выросла доля Норвегии (+10%), а Алжир (+2%) стал крупнейшим партнером ЕС, обеспечивая 27% импорта газа.
Обратите внимание! Россия все еще поставляет газ отдельным странам ЕС, в частности Венгрии и Болгарии, через подводный газопровод TurkStream из Турции.
Что известно об импорте СПГ?
А стоимость импорта сжиженного природного газа из России в ЕС значительно выросла между первым кварталом 2021 года и вторым кварталом 2022-го из-за резкого повышения цен. Однако доля России в импорте СПГ ЕС снизилась до 14% во втором квартале 2025 года против 22% в первом квартале 2021-го. Крупнейшим поставщиком этого вида топлива в Европу во втором квартале 2025 года были США, их доля достигла 54%.
Если говорить о черных металлах (железо и сталь), то доля России в импорте в Евросоюзе из стран за его пределами упала до 6% во втором квартале 2025 года с 18% четыре года назад.
Кроме того, по состоянию на второй квартал 2025 года Россия оставалась крупнейшим экспортером удобрений в ЕС, и ее доля на рынке выросла до 34% с 28% за последние четыре года.
Каков импорт США из России?
Импорт США из России сократился до 2,50 миллиардов долларов в первой половине 2025 года с 14,14 миллиардов долларов четыре года назад. С января 2022 года США импортировали российских товаров на 24,51 миллиарда долларов.
В прошлом году США импортировали из России удобрений на сумму около 1,27 миллиарда долларов. Это чуть больше чем 1,14 миллиарда долларов в 2021 году.
Также США импортировали из России обогащенного урана и плутония на сумму около 624 миллионов долларов в 2024 году, что меньше по сравнению с 646 миллионами долларов в 2021 году.
Заметьте! Россия экспортировала палладий в США на сумму около 878 миллионов долларов в 2024 году, тогда как в 2021 году этот показатель составлял 1,59 миллиарда долларов.
Что будет с импортом российского газа из России в Евросоюз?
Европейский Союз пообещал, что откажется от поставок российских газа, нефти и других нефтепродуктов. Сделать ЕС это должен до конца 2026 года.
На этом настаивают и Соединенные Штаты. В частности Америка предлагает Евросоюзу свою помощь.
В то же время в Дании есть предложение обязать всех импортеров газа предоставлять национальным органам власти доказательства, что газ не производился в России. Копенгаген сейчас работает над тем, чтобы достичь договоренности между странами ЕС о запрете поставок газа из России.