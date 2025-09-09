Китай вибудовує систему для регулярного імпорту зрідженого природного газу з російського проєкту, який перебуває під санкціями США. Такий крок стане перевіркою готовності адміністрації Трампа до покарання для Пекіну у межах зусиль зі скорочення енергетичних доходів Москви.

Що наразі відомо про відносини між Пекіном і Московою?

Отримавши наприкінці серпня першу в історії закордонну поставку з російського проєкту Arctic LNG 2, Китай тепер закуповує більше підсанкційного російського СПГ, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Китай визначив термінал у місті Бейхай для прийому цих партій. Обравши один порт з обмеженою міжнародною залученістю, Пекін намагається ізолювати ширший газовий сектор від можливих репресій.

Закупівлі здійснюються також через маловідому компанію, щоб приховати фактичного кінцевого споживача. Водночас китайські імпортери, зокрема державна Cnooc, переорієнтовують свої регулярні поставки в інші місця, аби не асоціюватися з цими угодами й не наразитися на санкції з боку США.

Коли прибула перша партія? Перша партія газу з Arctic LNG 2 прибула до Китаю напередодні зустрічі Путіна з його китайським колегою і тому розцінювалася радше як символічний жест. Продовжуючи приймати постачання, Пекін надсилає значно потужніший сигнал, але водночас ризикує втягнутися в американські зусилля з тиску на Москву через війну в Україні.

Зверніть увагу! Тоді як адміністрація Трампа критикувала Індію за торгівлю нафтою з Росією, Китай досі уникав подібних зауважень чи економічних санкцій.

За даними сервісів відстеження суден, третя партія палива з Arctic LNG 2 має прибути на південь Китаю вже в понеділок. Ще щонайменше чотири судна перебувають у дорозі.

Російський проєкт довгий час не міг знайти покупців після того, як його у 2023 році під санкції віднесла адміністрація Байдена – захід мав на меті перекрити Росії доходи від експорту енергоносіїв. Постачання СПГ із заводу почалося торік через так званий "темний флот", але лише доставка до Китаю виявилася успішною в плані виходу на іноземний ринок,

– пише Bloomberg.

Білий дім Дональда Трампа офіційно не коментував ці поставки. Це різко контрастує з підходом адміністрації Байдена, яка швидко накладала санкції на компанії та судна, що, ймовірно, допомагали експортувати паливо з Arctic LNG 2.

Важливо! Китайські компанії традиційно намагалися не перетинати "червоні лінії" США, адже багато з них мають довгострокові контракти з американськими експортними потужностями.

Що ще відомо про постачання газу до Китаю?