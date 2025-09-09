  • Другий вантаж газу, який видобули у рамках проєкту Arctic LNG 2, прибув до китайського порту через кілька днів після візиту Путіна до Китаю на саміт Шанхайської організації співпраці та військовий парад з нагоди завершення Другої світової війни.

  • Зокрема Росія та Китай підписали меморандум про будівництво газопроводу "Сила Сибіру – 2" та погодили транзитний газопровід через Монголію "Союз — Схід". 