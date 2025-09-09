Испытывает Трампа: Китай наращивает торговлю СПГ с Россией
- Китай наращивает импорт сжиженного природного газа из российского проекта Arctic LNG 2, который находится под санкциями США.
- Китай использует малоизвестную компанию для сокрытия конечного потребителя и выбрал терминал в Бейхаи для приема газа, чтобы избежать американских санкций.
Китай выстраивает систему для регулярного импорта сжиженного природного газа из российского проекта, который находится под санкциями США. Такой шаг станет проверкой готовности администрации Трампа к наказанию для Пекина в рамках усилий по сокращению энергетических доходов Москвы.
Что сейчас известно об отношениях между Пекином и Москвой?
Получив в конце августа первую в истории зарубежную поставку из российского проекта Arctic LNG 2, Китай теперь закупает больше подсанкционного российского СПГ, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Китай определил терминал в городе Бейхай для приема этих партий. Выбрав один порт с ограниченной международной вовлеченностью, Пекин пытается изолировать более широкий газовый сектор от возможных репрессий.
Закупки осуществляются также через малоизвестную компанию, чтобы скрыть фактического конечного потребителя. В то же время китайские импортеры, в частности государственная Cnooc, переориентируют свои регулярные поставки в другие места, чтобы не ассоциироваться с этими соглашениями и не подвергнуться санкции со стороны США.
Когда прибыла первая партия?
Первая партия газа из Arctic LNG 2 прибыла в Китай накануне встречи Путина с его китайским коллегой и поэтому расценивалась скорее как символический жест. Продолжая принимать поставки, Пекин посылает значительно более мощный сигнал, но одновременно рискует втянуться в американские усилия по давлению на Москву из-за войны в Украине.
Обратите внимание! Тогда как администрация Трампа критиковала Индию за торговлю нефтью с Россией, Китай до сих пор избегал подобных замечаний или экономических санкций.
По данным сервисов отслеживания судов, третья партия топлива из Arctic LNG 2 должна прибыть на юг Китая уже в понедельник. Еще по меньшей мере четыре судна находятся в пути.
Российский проект долгое время не мог найти покупателей после того, как его в 2023 году под санкции отнесла администрация Байдена – мера имела целью перекрыть России доходы от экспорта энергоносителей. Поставки СПГ с завода начались в прошлом году через так называемый "темный флот", но только доставка в Китай оказалась успешной в плане выхода на иностранный рынок,
– пишет Bloomberg.
Белый дом Дональда Трампа официально не комментировал эти поставки. Это резко контрастирует с подходом администрации Байдена, которая быстро накладывала санкции на компании и суда, что, вероятно, помогали экспортировать топливо с Arctic LNG 2.
Важно! Китайские компании традиционно старались не пересекать "красные линии" США, ведь многие из них имеют долгосрочные контракты с американскими экспортными мощностями.