Прірва зростає: Пекін опинився на межі нової торгівельної війни
Імпорт товарів з Євросоюзу до Китаю у травні скоротився вперше за останні три місяці. Це знову посилило торгівельний дисбаланс між Пекіном та Брюсселем та загострило суперечності у їхніх відносинах.
Які торгівельні показники Китаю
За даними Головного митного управління, імпорт з країн ЄС до Китаю впав на 1,3% після двох місяців зростання, пише Bloomberg.
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Водночас експорт Китаю до Євросоюзу збільшився на 7,6%. І хоча це досить повільний темп зростання порівняно з попередніми місяцями, але розрив між показниками суттєвий.
Профіцит торгівельного балансу Китаю у торгівлі з ЄС у травні знову зріс порівняно з квітнем і сягнув понад 30 мільярдів доларів.
Китайська митна статистика також свідчить, що в торгівлі Пекіна з окремими країнами ЄС спостерігаються значні відмінності:
- Імпорт продукції із Німеччини у травні впав на 6,2% у річному вимірі після двох місяців зростання
- Натомість закупівлі товарів із Франції збільшилися на 24%, майже як у квітні.
- А імпорт із Нідерландів знову зріс, додавши 8,8%.
Однак загальна картина залишається не на користь ЄС, оскільки Китай значно більш заробляє на імпорті, ніж купує європейських товарів.
Як у Брюсселі реагують на таку торгівлю
Нерівномірні торгівельні відносини між Китаєм та Євросоюзом викликають занепокоєння у Брюсселі. Тому європейські чиновники дедалі частіше обговорюють нові обмеження проти Пекіна.
За даними Politico, президент Франції Еммануель Макрон планує організувати відеоконференцію між країнами G7 та Китаєм, щоб обговорити глобальні торгівельні дисбаланси.
І хоча наразі європейські лідери поки не зійшлися на єдиній позиції щодо Китаю, зростання торгівельного дисбалансу може змусити їх діяти більш активно.
У такому випадку нові обмеження здатні боляче вдарити по Китаю. За словами експертів, загострення торгівельного конфлікту з ЄС може створити ризики для трьох важливих галузей китайської економіки:
- виробництва сонячних панелей;
- випуск електромобілів;
- та виготовлення літій-іонних акумуляторів.
Тоді як у 2025 році близько 40% експорту в кожній із цих категорій припадало саме на країни Євросоюзу.
Надалі підтримку китайському експорту можуть забезпечити зростання попиту на продукцію зеленої енергетики на тлі проблем із постачанням нафти, а також конкурентні ціни та якість китайських товарів. Однак затяжний торгівельний конфлікт між Китаєм і ЄС може стати одним із ключових ризиків,
– говорять економісти компанії HSBC.
Зауважте! На тлі загострення суперечностей Пекін уже попередив, що готовий відповісти на нові торгівельні обмеження з боку Євросоюзу.
- Нагадаємо, раніше ЄС уже посилив тиск на китайських виробників. У 2024 році Брюссель запровадив додаткові мита на електромобілі з Китаю до 35%. У відповідь компанії з КНР переорієнтувалися на експорт гібридних моделей, які поки не охоплені новими обмеженнями.
- Наразі ж президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступає за захист провідних секторів європейської економіки від надмірного впливу Пекіна. Нині в Брюсселі готують нові, більш жорсткі заходи щодо дешевого імпорту з Китаю.
- Паралельно ЄС працює над стратегією, яка має скоротити залежність від постачання критично важливих рідкісноземельних ресурсів. Значна частина цього ринку нині перебуває під контролем Китаю. У Європі побоюються, що надмірна залежність від китайської сировини може стати серйозною загрозою для промисловості та економічної безпеки блоку.