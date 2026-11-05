Торгова війна з Китаєм: як поразка Трампа може посилити позиції Пекіна

Політичні проблеми Дональда Трампа можуть стати додатковим аргументом для Пекіна у торговельній суперечці з Вашингтоном. Однак потепління у відносинах країн може виявитися нетривалим.

Чому результати виборів можуть бути на користь Китаю

Після поразки республіканців на проміжних виборах Трампу буде складніше ризикувати торговельним перемир'ям із Пекіном, пише Reuters.

Річ у тім, що саме зростання вартості життя стало однією з причин невдоволення американців і зіграло на руку демократам. А торговельні війни з Китаєм та іншими країнами посилили економічний тиск на споживачів.

Це може дати китайській стороні додаткові важелі на переговорах. Пекін здатен вимагати від Вашингтона зниження мит та інших поступок, розраховуючи, що Трамп більше зацікавлений тепер в угоді.

Однак старший науковий співробітник американського аналітичного центру Foundation for Defense of Democracies Крейг Сінглтон вважає, що надмірний тиск на Трампа небезпечний для Пекіна.

Така стратегія може призвести до прорахунку, який порушить саме ту стабільність, яку Сі намагається зберегти,

– зазначив експерт.

Зауважте! Нове випробування відносин США та Китаю відбудеться на майбутніх торговельних переговорах країн. Наприкінці цього місяця Трамп має зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном на полях саміту АТЕС у Шеньчжені, а в грудні – у Маямі під час саміту G20.

Чому довгострокові наслідки несуть ризики

Попри можливі переваги на переговорах, у Пекіні розуміють, що нинішня ситуація не гарантує довгострокового поліпшення відносин. Наступний президент США може виявитися менш схильним до компромісів із Китаєм.

Тому для Китаю важливо також продуктивно використати час, доки Трамп ще при владі. Колишній чиновник МЗС КНР Шень Вейчжун вважає, що навіть два роки відносної стабільності дадуть Пекіну змогу краще підготуватися до майбутніх конфліктів із Вашингтоном.

Що більше часу ми матимемо, то краще зможемо підготуватися до вирішального протистояння навколо Тайваню або, можливо, до нової торговельної війни,

– пояснив він.

Водночас, на думку аналітиків, проблеми всередині США можуть підштовхнути Трампа агресивно шукати швидких зовнішньополітичних перемог.

Загальний напрямок політики США щодо Китаю не обов'язково зміниться. Але занепокоєння викликають менш традиційні зовнішньополітичні питання, які можуть мати для Китаю непередбачувані наслідки,

– зазначив аналітик Economist Intelligence Unit Чим Лі.

Одним із таких ризиків може бути, зокрема, розширення війни з Іраном. Ескалація конфлікту здатна спричинити тривале зростання світових цін на нафту, поставити під загрозу енергетичну безпеку Китаю та ускладнити його відносини з країнами Близького Сходу.

Нагадаємо, що торговельне протистояння між США та Китаєм залишається напруженим навіть попри домовленості про зниження мит. Зокрема, нещодавно Пекін висунув Вашингтону вимоги для нарощування закупівель американської агропродукції: Китай вимагає повноцінного виконання угоди про взаємне скорочення тарифів.