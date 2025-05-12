Трамп розкритикував ЄС та назвав його "гіршим за Китай"
- Президент США Дональд Трамп назвав Європейський союз "гіршим за Китай", поскаржившись на його торгівельну політику.
- Трамп звинуватив ЄС у несправедливому ставленні до США, хоча раніше відзначав президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн як "фантастичну".
- Це сталося після угоди між Вашингтоном і Пекіном щодо зниження торгівельних мит.
Президент США Дональд Трамп поскаржився на Європейський союз. Американський лідер назвав його "гіршим за Китай".
Це відбулося через кілька годин після того, як Вашингтон і Пекін домовилися знизити взаємні каральні мита та зменшити напругу у своїй торгівельній війні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Politico.
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Що заявив Трамп про Європейський союз
Після перемовин у Швейцарії США та Китай уклали торгівельну угоду. Домовленості країн зможуть розв'язати проблему торгового дефіциту в розмірі 1,2 трильйона доларів, що виник між ними.
Про досягнуту між Вашингтоном та Пекіном угоду згадав Дональд Трамп, звинувативши ЄС у тому, що "вони гірше за Китай".
Європейський Союз у багатьох аспектах неприємніший за Китай. Вони скоро здадуться. Побачите. У нас усі козирі. Вони ставляться до нас дуже несправедливо,
– заявив американський лідер.
Цей коментар сильно відрізняється від похвал Трампа на адресу президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яку він назвав "фантастичною", додавши, що сподівається на зустріч з нею незабаром.
Нагадаємо, що у "День визволення", як це називає Трамп, США ввели проти Євросоюзу 20% мита на їхні товари. Тоді президент США звинуватив ЄС у тому, що вони "жорстокі трейдери". Він заявив, що Європейський союз "обдирає" Сполучені Штати.