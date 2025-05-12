Трамп розкритикував ЄС та назвав його "гіршим за Китай"

Президент США Дональд Трамп поскаржився на Європейський союз. Американський лідер назвав його "гіршим за Китай".

Це відбулося через кілька годин після того, як Вашингтон і Пекін домовилися знизити взаємні каральні мита та зменшити напругу у своїй торгівельній війні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Politico.

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Що заявив Трамп про Європейський союз

Після перемовин у Швейцарії США та Китай уклали торгівельну угоду. Домовленості країн зможуть розв'язати проблему торгового дефіциту в розмірі 1,2 трильйона доларів, що виник між ними.

Про досягнуту між Вашингтоном та Пекіном угоду згадав Дональд Трамп, звинувативши ЄС у тому, що "вони гірше за Китай".

Європейський Союз у багатьох аспектах неприємніший за Китай. Вони скоро здадуться. Побачите. У нас усі козирі. Вони ставляться до нас дуже несправедливо,

– заявив американський лідер.

Цей коментар сильно відрізняється від похвал Трампа на адресу президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, яку він назвав "фантастичною", додавши, що сподівається на зустріч з нею незабаром.

Нагадаємо, що у "День визволення", як це називає Трамп, США ввели проти Євросоюзу 20% мита на їхні товари. Тоді президент США звинуватив ЄС у тому, що вони "жорстокі трейдери". Він заявив, що Європейський союз "обдирає" Сполучені Штати.