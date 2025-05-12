Это произошло через несколько часов после того, как Вашингтон и Пекин договорились снизить взаимные карательные пошлины и уменьшить напряжение в своей торговой войне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Что заявил Трамп о Европейском союзе

После переговоров в Швейцарии США и Китай заключили торговое соглашение заключили торговое соглашение. Договоренности стран смогут решить проблему торгового дефицита в размере 1,2 триллиона долларов, возникшего между ними.

О достигнутом между Вашингтоном и Пекином соглашении упомянул Дональд Трамп, обвинив ЕС в том, что "они хуже Китая".

Европейский Союз во многих аспектах неприятнее Китая. Они скоро сдадутся. Увидите. У нас все козыри. Они относятся к нам очень несправедливо,

– заявил американский лидер.

Этот комментарий сильно отличается от похвал Трампа в адрес президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которую он назвал "фантастической", добавив, что надеется на встречу с ней вскоре.

Напомним, что в "День освобождения", как это называет Трамп, США ввели против Евросоюза 20% пошлины на их товары. Тогда президент США обвинил ЕС в том, что они "жестокие трейдеры". Он заявил, что Европейский союз "обдирает" Соединенные Штаты.