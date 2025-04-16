"Надходження рекордні, продукти дешевшають": Трамп про користь мит для США
- Дональд Трамп стверджує, що введені мита приносять США рекордні надходження та знижують ціни на продукти.
- Але ще раніше економісти застерігали, що мита можуть сповільнити економічне зростання США.
За словами Дональда Трампа, введені мита нібито вже дають позитивний результат для економіки США. Він пояснює, що вартість бензину, продуктів харчування та решти знижується.
Чи справді в США після введення мит знижуються ціни
У своїй соцмережі Truth Social, президент США Дональд Трамп заявив, що США приймають рекордні надходження від впровадження мит на імпортні товари, передає 24 Канал.
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Крім того, він заявляє, що вартість майже всіх продуктів знижується.
Сполучені Штати приймають рекордні надходження від мит, при цьому вартість майже всіх продуктів знижується, включаючи бензин, продукти харчування та майже все інше. Аналогічно знижується інфляція. Обіцянки дано, обіцянки виконані!,
– написав Трамп.
Цікаво, що ще раніше економісти зауважили, що мита США можуть сповільнити економічне зростання країни і призведуть до нового зростання цін, написали в Trading Economic.
- Понад місяць тому стало відомо, що за останні 4 роки в США зросли суттєво ціни на каву, цукор, масло та яловичий фарш – від 35% до 53%.
- Американці вперше за 2 роки почали економити, а у перший місяць роботи Трампа навіть скоротили свої витрати.
- Водночас найбільший вплив мита мали на нафту, яка на початку квітня сягнула найнижчого рівня за понад 4 роки. І це все через загострення тарифної війни між США та Китаєм, повідомляє Reuters.