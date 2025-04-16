"Надходження рекордні, продукти дешевшають": Трамп про користь мит для США

За словами Дональда Трампа, введені мита нібито вже дають позитивний результат для економіки США. Він пояснює, що вартість бензину, продуктів харчування та решти знижується.

Чи справді в США після введення мит знижуються ціни

У своїй соцмережі Truth Social, президент США Дональд Трамп заявив, що США приймають рекордні надходження від впровадження мит на імпортні товари, передає 24 Канал.

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Крім того, він заявляє, що вартість майже всіх продуктів знижується.

Сполучені Штати приймають рекордні надходження від мит, при цьому вартість майже всіх продуктів знижується, включаючи бензин, продукти харчування та майже все інше. Аналогічно знижується інфляція. Обіцянки дано, обіцянки виконані!,

– написав Трамп.

Цікаво, що ще раніше економісти зауважили, що мита США можуть сповільнити економічне зростання країни і призведуть до нового зростання цін, написали в Trading Economic.