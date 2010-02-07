Революція в криптосвіті чи хайп: як мемкоїн Трампа вплинув на власний імідж та доходи

Криптовалюта $TRUMP наробила чимало галасу на тлі підготовки до інавгурації Дональда Трампа. Це був перший мемкоїн, який був офіційно схвалений президентом.

Не дивно, що лише за декілька днів вартість криптовалюти зросла, перевищивши всі очікування. Крім того, Трампа підтримала і його дружина, Меланія Трамп, випустивши й свій мемкоїн – $MELANIA.

І все б нічого, але за понад 2 тижні після випуску популярна монета Трампа обвалилася – на приголомшливі 75% від свого піка. Звинувачення у шахрайських схемах та підриві довіри до крипторинку не забарилися.

24 Канал дізнавався, яку вигоду отримав Дональд Трамп від випуску мемкоїна, чи можна вважати криптовалюту спекулятивною темою та що планує реалізувати новий президент США у сфері криптоіндустрії.

Для чого Трамп випустив мемкоїн

Економіст Данило Монін у коментарі 24 Каналу розповів, що коли Дональд Трамп випустив свій мемкоїн та мемкоїн своєї дружини, то таким чином відкрив нову еру в криптоіндустрії – мемкоїни публічних персон.

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За даними Моніна, на ринок було видано 200 мільйонів монет з 1 000 мільйонів випуску.

Данило Монін Експерт Українського інституту майбутнього Водночас за чутками 80% випуску контролюють компанії, пов'язані з Трампом. Таким чином, випуск такого мемкоїна – це капіталізація бренду Трампа.

А от фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі 24 Каналу пояснює, що головною метою випуску іменного мемкоїна Трампа був хайп. Все цьому сприяло: пік емоцій, інавгурація, останній крок перед президентством.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Дехто навіть пов'язував мемкоїн з підтримкою Трампа, адже відповідно до руху курсу крипти можна було нібито спостерігати за тим, як ставляться до нового президента. Однак це лише проста торгівля емоціями, немає жодної прив'язки до реального сектора, а для самого Трампа такі події навіть можуть стати небезпечними.

Утім, якщо монета Трампа падає умовно на понад 60%, то хіба це означає, що і підтримка падає? Звичайно, що ні. Але враження може скластися саме таке, тому себе як політика не варто прив'язувати до такої валюти, вважає Шевчишин.

Відомо, що сім'я Трампа не новачки у криптоіндустрії. У них вже є криптовалютний проєкт World Liberty Finance, який запустили у вересня 2024 року.

Тож перед інавгурацією цей фонд здійснив масштабну інвестицію в криптовалюти на суму майже 113 мільйонів доларів, передає Liga.net.

Портфель фонду на початку цього року виріс до 345 мільйонів доларів, а основна частина активів – це Ethereum (55%), USD Coin (15,6%) та Wrapped Bitcoin (13,3%).

Зауважте! На сьогодні криптовалюта $TRUMP впала з рекордних 75 доларів, станом на 19 січня, до 18 доларів, станом на 6 лютого. Водночас поточна ринкова капіталізація становить 3,68 мільярда доларів.

Чому криптовалюту Трампа вважають нестабільною

За даними Yahoo Finance, організації, що стоять за криптовалютою президента Дональда Трампа, встигли накопичити близько 100 мільйонів доларів комісій за торгівлю менш ніж за два тижні. Натомість десятки дрібних трейдерів могли втратити кошти.

В інвестиційній компанії Conotoxia заявляють, що введення мемкоїнів Трампа та Меланії перед інавгурацією президента 20 січня викликає занепокоєння та може підірвати гідність президентського подружжя, передає BBC. Адже через ажіотаж люди почали масово скуповувати токени, і їхня ціна почала рости.

Мемкоїн Трампа як можливість заробітку

Монін наголошує, що світ криптовалют – це світ спекуляцій. А тому хтось встиг заробити на купівлі/продажу, а хтось у цій історії програв. Він додає, що ніхто не змушував купувати криптовалюту Трампа. То був особистий вибір кожного, а тому ні про яке шахрайство і мови бути не може.

З мого досвіту, я двічі трішки входив і продавав у невеликий плюс. Крім того, зараз придбав трохи, коли ціна вже нижча. І так, ціна продовжує падати, але це вже мої проблеми – діятиму за обставинами,

– ділиться економіст Монін.

На думку Моніна, Трампу вигідно підтримувати криптовалюту на високому рівні. І якщо його компанії будуть продавати на ринок решту 80% емісії, то він ще й зможе заробити.

Первинна емісія, наскільки я знаю, була зроблена за невеликою ціною. Я думаю основний заробіток попереду і це привід Трампу підтримувати свій імідж та крипторинок загалом,

– підсумовую економіст.

Чому мемкоїн Трампа не вартий уваги

Шевчишин натомість зауважує, що мемкоїн Трампа – це всього лише "одноденка". І на ринку таких монет насправді чимало.

Річ у тім, що якби до монети не було прив'язане ім'я Трампа і він сам не популяризував цю монету, то навряд чи вона була б така відома. Водночас зараз мемкоїн Трампа став частиною інформаційного поля, як і мемкоїн на честь його дружини, Меланії. До речі, її монета також суттєво вже впала в ціні,

– додає аналітик Шевчишин.

Як аналізують в CoinDesk, навіть гучна підтримка криптовалюти може мати негативні наслідки перед обличчям ширшої економічної політики та ринкових тенденцій.

Які найвідоміші мемкоїни у світі та що це таке

Варто зауважити, що мемкоїн – це така криптовалюта, яку здебільшого визначають через популярність в соціальних мережах, або ж її популярність підкріплюється трендами та активністю спільноти.

Тож мемкоїни можуть створювати на основі мемів (від цього і походить назва). Водночас, як пояснює Монін, мемкоїн – це монета з красивою картинкою.

Наразі найвідомішим мемкоїном є Dogecoin, що здебільшого у всіх асоціюється з Ілоном Маском. Також, серед відомих є мемкоїни Shiba Inu (натхненний Dogecoin, але створений на блокчейні Ethereum) та Pepe (натхненна відомим інтернет-мемом про "жабеня Пепе"),

– каже Данило Монін.

Андрій Шевчишин розповідає, що монета Dogecoin має чималу підтримку, адже є ті, хто готові тримати монету, викупляти її та навіть розглядають можливість щодо залучення монети до деяких внутрішніх операцій.

До речі, Ілон Маск планував використовувати Dogecoin задля промопродукції. І от саме він може своїм капіталом стримувати падіння чи підтримувати монету, коли її шалено розпродають. А от в Трампа цього не вийшло,

– наголошує аналітик.

Що відомо про перший мемкоїн Вперше мемкоїн було створено у 2013 році з назвою Dogecoin. Його створили як жарт, натхненний популярним мемом із собакою породи шіба-іну. В соцмережах він швидко отримав популярність і став одним із культовим в криптоіндустрії. На момент написання матеріалу вартість однієї монети, за даними Binance, становила 26 центів.

Що відбувається зі сферою криптоіндустрії в США

Ще під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп часто називав себе "криптопрезидентом", тим самим підкріпившись підтримкою представників криптовалютної індустрії та пообіцявши на посту президента змінити регуляторну політику США у сфері віртуальних активів.

За словами аналітика Шевчишина, на сьогодні в США легалізована сфера криптоіндустрії, де все працює через ліцензовані криптобіржі, що дають можливість і продавати, і купляти криптовалюти. Є також податок на виведений капітал, тобто на прибуток, який вже виведений. Однак проблемою у цьому всьому є лише те, що це важко проконтролювати.

Наразі в США ще займаються врегулюванням сфери криптоіндустрії. Все ведеться до головного – ідентифікація користувачів та криптобірж. Це планується зробити для того, щоб вивести сферу на більш легальну платформу та контролювати процеси,

– каже пан Андрій.

Річ у тім, що у будь-якій із країн можна вдатися до обходу легальних бірж та продавати криптовалюту на пряму. А це вже порушує законодавство, як і виведення та транскордонні перекази.

Що пообіцяв змінити Трамп у сфері криптоіндустрії:

Одна із головних передвиборчих заяв Дональда Трампа стосувалася звільнення голови SEC (Комісія з цінних паперів і бірж) Гері Генслера. Зараз новим головою став Пол Аткінс, який має послабити регулювання криптовалют.

"США – криптостолиця" – ідея Трампа полягає у створенні сприятливого середовища для криптовалют, щоб зменшити домінування Китаю у цій галузі.

Створення державного Bitcoin-резерву, основна функція якого використання криптовалют для погашення державного боргу США.

Також підтримка майнінгової індустрії та запобігання ініціативам щодо регулювання видобутку криптовалют.

Крім того, створення консультативної ради з питань криптовалют, яка допомагатиме розробляти правила регулювання ринку.

Як пояснює економіст Данило Монін, наразі Трамп оголосив про перезавантаження Комісії з цінних паперів та бірж. Він має термін у 180 днів для того, щоб подати нове бачення на регулювання цифрових активів.

Поки що незрозуміло, що буде на виході, але очікування більш оптимістичні, ніж Комісія при демократах, яка швидше ставила палиці в колеса криптоіндустрії,

– додає експерт.

На якому рівні легалізація криптоіндустрії в Україні

За словами Шевчишина, на сьогодні в Україні діє законодавство, яке було ухвалене перед початком повномасштабного вторгнення у 2022 році. І зараз сфера криптоіндустрії працює лише в межах цього закону.

Втім, сам закон не вступив у дію на повну силу, адже чимало статей не було прописано. Для цього потрібно чимало інших регулювальних актів, яких поки немає. Водночас великий крок у тому, що в Україні є криптоіндустрія і сама криптовалюта визначена законом, як цифровий актив,

– каже Шевчишин.

Наразі досі залишається питання щодо купівлі/продажу криптовалют та оподаткування. І незрозуміло, хто саме врегульовуватиме цю сферу. Фінансовий аналітик схильний вважати, що це може бути НБУ, оскільки потрібно буде контролювати транскордонні платежі.

Варто зауважити важливу річ, що Україна є серед лідерів офіційного використання криптовалют. А чимало донатів на ЗСУ формуються, зокрема, й через криптовалюту. Це менше звичайно за кількістю, аніж у гривнях чи валюті, але дехто жертвує саме у такий спосіб.

Зверніть увагу! За словами Шевчишина, легалізація криптоіндустрії має позитивний фактор для економіки країни, яка не воює. Коли ж потрібно контролювати, аби капітал з країни не виходив, то тут спірне питання.