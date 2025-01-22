Трамп хоче ввести нові мита на товари з Китаю, Мексики та Канади

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає введення 10% мита на імпорт товарів з Китаю вже з 1 лютого. Крім того, його адміністрація запровадить 25% мита на товари з Мексики та Канади.

Мита на імпорт з Китаю

Мита на товари з Китаю пов'язані з тим, що країна нібито постачає до США через Мексику та Канаду фентаніл – опіоїд, який спричиняє глобальну наркотичну кризу, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Водночас віцепрем'єр Китаю у вівторок заявив, що його країна шукає "взаємовигідне" рішення торгових суперечок та має намір збільшити обсяги імпорту.

Впровадження масштабних митних обмежень було однією з ключових передвиборчих обіцянок Трампа, і він наполягає, що це підтримає економіку США.

Зауважте! Аналітики застерігають, що такі заходи можуть призвести до зростання цін для американців і завдати шкоди бізнесу, якщо інші країни вдадуться до заходів у відповідь.

Мита на товари з Мексики та Канади

Раніше Трамп також погрожував запровадити 25% мита на імпорт з Мексики та Канади, звинувачуючи їх у сприянні нелегальній міграції та ввезенні наркотиків до Сполучених Штатів.

А 21 січня президент оголосив, що мита таки введуть, починаючи з 1 лютого.

Ми розглядаємо 25% щодо Мексики та Канади, оскільки вони дозволяють великій кількості людей… і фентанілу проникати до країни,

– заявив Трамп під час підписання виконавчих указів.

Протягом свого першого президентського терміну Трамп неодноразово викликав занепокоєння на фінансових ринках і серед ключових торгівельних партнерів США через свою тарифну політику.

Зауважте! Він натякає на посилення використання мит, стверджуючи, що це піде на користь американській економіці, хоча експерти попереджають, що подібні дії можуть стати податком на споживачів.