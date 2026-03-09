Трамп планує послабити санкції проти російської нафти на тлі зростання цін, – Reuters

Адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії. Це робиться, щоб стримати різке зростання світових цін на енергоносії, спричинене війною США та Ізраїлю проти Ірану.

Про таке йдеться в матеріалі інформаційної агенції Reuters, яка посилається одразу на 3 обізнані джерела.

Що відомо про думки Трампа дати російській нафті ще один шанс?

Такий крок, пояснюють в агенції, спрямований на збільшення глобальних поставок нафти на тлі серйозних перебоїв з постачанням з Близького Сходу через ескалацію конфлікту, але водночас може ускладнити американські зусилля з обмеження доходів Росії від війни в Україні.

В колах Трампа обговорюється як широке послаблення санкцій, так і більш точкові варіанти. Мовиться, наприклад, про дозвіл певним країнам, зокрема Індії, купувати російську нафту без ризику американських штрафів чи тарифів.

Минулого тижня США вже дозволили Індії тимчасово придбати російську нафту, яка перебувала на танкерах у морі, аби допомогти країні впоратися з дефіцитом поставок з Близького Сходу.

За словами джерел, нові рішення можуть бути оголошені вже найближчим часом. Зі свого боку представниця Білого дому Тейлор Роджерс заявила, що президент Трамп та вся його енергетична команда заздалегідь розробили чіткий план стабілізації енергетичних ринків ще до початку операції "Епічна лють" і продовжують розглядати всі реальні варіанти.

Будь-яке офіційне оголошення політики надійде безпосередньо від президента або його команди, — додала Роджерс.

До речі, прем'єр-міністр Угорщини з проросійськими поглядами Віктор Орбан традиційно звинувачує Україну у високих цінах на пальне через блокування постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".

Як війна в Ірані грає на руку російській економіці?