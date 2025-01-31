Трамп може ввести мита у розмірі 100% на ряд країн
- Дональд Трамп пригрозив 100% митами для країн БРІКС, якщо вони створять власну валюту на заміну долара США.
- До БРІКС входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР, Іран, Єгипет, Ефіопія, ОАЕ, Індонезія, і Росія просуває ідею нової валюти для уникнення санкцій.
Президент США Дональд Трамп заявив, що введе мита у розмірі 100% для країн БРІКС. Але тільки за умови, якщо вони вирішать створити власну валюту на заміну американському долару.
Трамп може ввести 100% мита на країни БРІКС
Зокрема він додав, що США не будуть стояти осторонь за даних обставин, пише 24 канал з посиланням на Трампа у своїй соцмережі Truth Social.
Читайте також Компанія Трампа запускає новий бізнес
Ідея про те, що країни БРІКС намагаються відійти від долара, а ми стоїмо осторонь і спостерігаємо за цим, вже в минулому. Ми вимагатимемо від цих країн зобов'язання, що вони не створюватимуть нову валюту БРІКС і не підтримуватимуть будь-яку іншу валюту для заміни могутнього долара США, інакше вони зіткнуться зі 100%-ми митами, і їм слід очікувати, що вони попрощаються з можливістю продавати свою продукцію в чудовій американській економіці,
– написав президент США.
Ба більше, він наголосив, що вони можуть "знайти іншу країну-лоха". Водночас Дональд Трамп вважає, що "немає жодного шансу, що БРІКС замінить долар США в міжнародній торгівлі або деінде".
І будь-яка країна, яка спробує це зробити, повинна сказати "привіт" митам і "прощавай" Америці!
– резюмував американський лідер.
Що таке БРІКС та які країни туди входять
БРІКС – це міжнародне об'єднання найбільших за площею і населенням країн, що розвиваються. Воно було засноване у 2009 році.
До нього входять:
- Бразилія;
- Росія;
- Індія;
- Китай;
- Південно-Африканська Республіка;
- Іран;
- Єгипет;
- Ефіопія;
- Об’єднані Арабські Емірати;
- Індонезія.
Важливо! Пропозицію створити нову валюту просуває Росія, яка перебуває під санкціями США та ЄС, для уникнення обмежень щодо міжнародних фінансових систем та залежності від долара.