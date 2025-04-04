Трамп не вів мита проти Росії – у NYT назвали причини такого рішення
- Дональд Трамп не вводить нові мита проти Росії, щоб використати їх як важіль впливу на мирні переговори щодо закінчення війни в Україні.
- Трамп погрожує запровадити мита для покупців російської нафти, якщо Путін не погодиться співпрацювати у припиненні війни, що може ускладнити роботу російської військової машини.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не вводить нові мита щодо Росії. Таким чином він хоче використовувати тарифи як важіль впливу на мирні переговори щодо закінчення війни в України.
Трамп не ввів нові тарифи проти Москви
Таке рішення є саме політичним, повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.
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Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що Кремлю пощастило. Річ у тім, що санкції, введені проти Москви після її повномасштабного вторгнення в Україну, означають, що торгівля між США і Росією фактично припинилася. Також із переліку нових мит були виключені країни, які також перебувають під жорсткими обмеженнями:
- Північна Корея;
- Куба;
- Білорусь.
Зокрема торгівля між Росією та США зменшилась до найнижчого рівня за десятиліття після початку повномасштабної війни. Але у 2024 році країна-агресорка все ще експортувала до США товарів на 3 мільярдів доларів (здебільшого добрива і платину).
Проте дані про торгівлю свідчать про дещо складнішу картину,
– йдеться у матеріалі.
Трамп може навмисне утримуватися від нових економічних обмежень проти Росії. Це надасть йому можливість мати важелі впливу під час потенційних мирних переговорів.
Трамп не хоче ескалації, поки тривають його переговори з Путіним,
– заявила Олександра Прокопенко, співробітниця Євразійського центру Carnegie Russia, яка раніше працювала в російському центральному банку.
NYT пише, що ідея використання мит заради перемовин підтверджується ставленням Трампа до Ірану – ще однієї мішені щодо укладення угоди. Президент США поставив Іран у "найнижчий рівень нових тарифів". Навіть на 10% нижчий, ніж ставка, яка накладена на Ізраїль (він є союзником Сполучених Штатів).
Видання додає, що Дональд Трамп також пригрозив ввести тарифи для покупців російської нафти, якщо Путін не погодиться співпрацювати у питанні припинення війни. Подібні тарифи значно ускладнять зовнішню торгівлю країни та ускладнять роботу російської військової машини.
Однак у матеріалі припускають, що склад російського експорту також міг зіграти свою роль. Росія є третім за величиною постачальником добрив у США. А загальний обсяг її експорту добрив зріс за останній рік.
Зверніть увагу! Трамп розмірковував, як захистити американських фермерів від наслідків своїх торгових воєн. І збереження низької вартості добрив може бути частиною цієї стратегії.