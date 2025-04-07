Трамп не ввів мита проти Росії, але натиснути на вразливе місце Москви можуть інакше

Президент США Дональд Трамп не запровадив мита проти Росії, але натиснути на неї можна іншими шляхами: додаткові санкції проти банківської системи та посилення контролю над "тіньовим флотом".

Як розповів 24 Каналу економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв, це спровокує справжню катастрофу в Росії. Зазначимо, у ЄС запропонували Трампу "нульові тарифи" на усі промислові товари.

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Як можна вдарити по Росії

Обсяг торгівлі між Росією та США складає 4 мільярди доларів. Усі товари, що залишаються в країні-агресорці, є стратегічно важливими для Вашингтона. Наприклад, ядерне паливо, торгівля яким триває без перерви.

Навіть запровадження 100% митних тарифів проти Москви не зупинить диктатора Владіміра Путіна. Значно ефективніше було б посилити санкції проти банківської системи Росії.

Це найбільш вразливе місце серед усіх секторів російської економіки,

– підкреслив В'ячеслав Ширяєв.

Оскільки більшість кредитів, виданих російськими банками, не буде повернено, а військово-промислові підприємства "підуть на дно" після вичерпання бюджетних ресурсів.

Також Трамп може посилити контроль над російськими танкерами, які транспортують нафту. Наприклад, був випадок, коли російський танкер, який довго стояв біля берегів Індії, почав переливати нафту на інше судно, бо Індія боялася санкцій.

Зверніть увагу! Директор Національної економічної ради Білого дому Кевін Гассетт пояснив, що Трамп вирішив не вводити нові мита проти Росії, адже зараз з нею тривають перемовини щодо завершення війни в Україні.

Для відстеження таких операцій потрібен флот США. Якщо Трамп надасть наказ серйозно зайнятися російським "тіньовим флотом", це стане реальним ударом по вразливих точках Росії.