Как рассказал 24 Каналу экономический обозреватель Вячеслав Ширяев, это спровоцирует настоящую катастрофу в России. Отметим, в ЕС предложили Трампу "нулевые тарифы" на все промышленные товары.

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Как можно ударить по России

Объем торговли между Россией и США составляет 4 миллиарда долларов. Все товары, остающиеся в стране-агрессоре, являются стратегически важными для Вашингтона. Например, ядерное топливо, торговля которым продолжается без перерыва.

Даже введение 100% таможенных тарифов против Москвы не остановит диктатора Владимира Путина. Значительно эффективнее было бы усилить санкции против банковской системы России.

Это наиболее уязвимое место среди всех секторов российской экономики,

– подчеркнул Вячеслав Ширяев.

Поскольку большинство кредитов, выданных российскими банками, не будет возвращено, а военно-промышленные предприятия "пойдут на дно" после исчерпания бюджетных ресурсов.

Также Трамп может усилить контроль над российскими танкерами, которые транспортируют нефть. Например, был случай, когда российский танкер, который долго стоял у берегов Индии, начал переливать нефть на другое судно, потому что Индия боялась санкций.

Обратите внимание! Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Гассетт объяснил, что Трамп решил не вводить новые пошлины против России, ведь сейчас с ней продолжаются переговоры по завершению войны в Украине.

Для отслеживания таких операций нужен флот США. Если Трамп отдаст приказ серьезно заняться российским "теневым флотом", это станет реальным ударом по уязвимым точкам России.